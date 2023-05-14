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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 4 حالات أعمال بناء مخالف بأبيس الثانية شرقي الإسكندرية .. صور

إزالة أعمال بناء
إزالة أعمال بناء مخالف بالإسكندرية

أوضح اللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق بمحافظة الإسكندرية أنه مع انطلاق المرحلة الأولى من الموجة ٢١ لإزالة التعديات ، كثف الحي حملاته لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الحي أزال اليوم ٤ حالات أعمال بناء مخالف بأبيس الثانية بنطاق الحي رصدتها وحدة المتغيرات المكانية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتنفيذ أعمال الموجة الـ ٢١ لإزالة التعديات، بجميع الأحياء وبمختلف جهات الولاية، لمواجهة أي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
 

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وأوضح رئيس الحي أن الأعمال كانت عبارة عن بناء أسوار تم بناؤها على مساحة تقرب من ١٠٠٠ متر بدون ترخيص وتعد على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الأستاذ يحيى زكريا سكرتير عام الحي ، والمهندس إسلام عودة مدير وحدة التدخل السريع بالمحافظة، والأستاذ مازن البراجة عضو المكتب الفني للمحافظ ومدير ومسئولي وحدة المتغيرات المكانية .

يأتي هذا ضمن المرحلة الأولى من الموجه ٢١ لإزالة التعديات التي يجري تنفيذها حاليا في الفترة من ٢٩ أبريل حتى ١٩ مايو الجاري في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات وفقًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

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