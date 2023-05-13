طالب بكلية الآداب جامعة الإسكندرية يفوز ببطولة أفريقيا للشطرنج لعام 2023

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الاسكندرية، الطالب أدهم فوزى الطالب بكلية الآداب، لفوزه بالمركز الأول ولقب بطل أفريقيا للشطرنج فى بطولة إفريقيا المفتوحة رجال وسيدات.

وانطلقت البطولة بمصر في الفترة من ٦ مايو حتى ١٣ الجاري بمشاركة ١٠٠ لاعب ولاعبة من أربعة وعشرون (٢٤) دولة أفريقية هي مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، نيجيريا، ساحل العاج، كينيا، أوغندا، السنغال، جنوب أفريقيا، موزمبيق، زامبيا، السودان، الصومال، إريتريا، الجابون، تشاد، أنجولا، ليبيريا، موريشيوس، ناميبيا، أثيوبيا، الرأس الخضراء.

وتعتبر البطولة هي الأكبر في تاريخ البطولة الأفريقية، متمنياً له المزيد من التفوق والنجاح.