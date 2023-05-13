عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

غرفة الإسكندرية: إنشاء لجان لدراسة تشريعات الأنشطة الإقتصادية

صدى البلد

أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ان الغرفة ستعمل على انشاء  لجان متخصصة وذلك بالإستعانة بالخبرات القانونية والجامعية لدراسة التشريعات والقرارت الوزارية التى تمس الأنشطة الإقتصادية المختلفة لتنظيم بنية اساسية تشريعية وتنفيذية جيدة للقضاء على البيروقراطية وتحقيق تنمية مستدامة. 

وتابع قائلا :"  ويتم تنفيذ هذا بالتعاون مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والسعى الدائم والدءوب لإكساب الغرفة الثقة والاحترام اللائق من كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والتأكيد على أهمية دورها وتعميق مشاركتها فى صناعة كافة القوانين والقرارات التجارية والإقتصادية التى تصدرها الجهات المسئولة بالدولة .

txt

غرفة الاسكندرية : التنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة ضرورة

txt

عوَّض خسائره الصباحية.. اعرف آخر أسعار الذهب اليوم

واضاف الوكيل خلال المرتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية ان الفترة المقبله سنعمل على توعية وتأهيل القطاع الاقتصادى للتعامل مع المستجدات والتحديات التى تشهدها الأسواق المحلية والعالمية .

ولفت الى انه سيتم التنسيق بين الوزارات والمحافظة والغرفة لمتابعة أجراءات توفير وتخصيص الآراضى لآغراض التنمية، والسعى لقيام الغرفة باصدار تراخيص المحال التجارية طبقا للبروتوكولات التى تم توقيعها قبل 2011.

غرفة الاسكندرية إصلاح مناخ الأعمال التشريعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تحذير عاجل لجميع مستخدمي واتساب WhatsApp .. تفاصيل

مدرب صن دوانز يثير غضب جماهير الأهلي قبل مواجهة الوداد

تعليق مثير لـ خالد الغندور بعد خسارة الزمالك أمام الإسماعيلي

انخفاض مفاجئ فى أسعار الدواجن والبط الآن.. اعرف سعر الكيلو وصل كام

%15.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة عن الأسعار بعد الهبوط الملحوظ | فيديو

اللغز القاتل بالبحيرة| فتاة تتخلص من حياتها قبل الزفاف.. والمفاجأة شقيقتها فعلتها من قبل .. ما السبب ؟

سعت لإزالة الفوارق الاجتماعية.. مقتل فنانة برصاصة طائشة في حرب السودان

الزمالك هيقفل بعد أسبوعين.. رضا عبد العال يرد على تصريحات مرتضى منصور

موضوعات متعلقة

غرفة الاسكندرية : التنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة ضرورة

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 13 مايو 2023

الطماطم تبدأ من 3 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة السبت 13 مايو 2023

أسعار الذهب تنخفض 390 جنيها خلال أسبوعين.. تفاصيل

أبو المكارم: 844 مليون دولار صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة خلال 2022

آي صاغة: أسعار الذهب تواصل التراجع محليا وعالميا

بفائدة 5% متناقصة.. اتفاق مع البنك الأهلي لتمويل تطوير مصانع المسبوكات

غرفة الحبوب: تداول الأقماح بالبورصة السلعية ساعد على خفض سعر طن الدقيق

ترشيحاتنا

مشروعات تنموية.. وزير النقل: لو جبت أكل قطط وكلاب بقرض "احجر عليا"

اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل يدخل حيز التنفيذ

تعليمات عاجلة لطلاب آداب عين شمس بشأن الامتحانات

كواليس أول إجراء مصري مع اليونيسكو بسبب فيلم كليوباترا

وزير النقل: بدء صناعة أول عربة سكة حديد بأيادٍ مصرية أكتوبر المقبل

130 جنيه .. بشرى لراغبي الزواج بشأن أسعار الذهب | فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

بدون وصفات .. حيلة غير متوقعة تخلصك من الهالات السوداء

تحميك من الجلطة والضغط .. 7 أطعمة تقلل الكوليسترول فى الدم

تدمر الكبد.. اكتشف أضرار القرنفل عند الاستخدام الخاطئ

فيديو

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الشهادة الإعدادية 2023

ناصف ساويرس صاحب الثروة الأكبر .. تعرف على قائمة المليارديرات فى مصر

وصلة رقص وغناء رومانسي.. أحدث ظهور لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. فيديوجراف

شح مياه وجفاف.. تحذيرات أمريكية من خطر يهدد نصف سكان العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ