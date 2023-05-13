غرفة الإسكندرية: إنشاء لجان لدراسة تشريعات الأنشطة الإقتصادية

أكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ان الغرفة ستعمل على انشاء لجان متخصصة وذلك بالإستعانة بالخبرات القانونية والجامعية لدراسة التشريعات والقرارت الوزارية التى تمس الأنشطة الإقتصادية المختلفة لتنظيم بنية اساسية تشريعية وتنفيذية جيدة للقضاء على البيروقراطية وتحقيق تنمية مستدامة.

وتابع قائلا :" ويتم تنفيذ هذا بالتعاون مع المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والسعى الدائم والدءوب لإكساب الغرفة الثقة والاحترام اللائق من كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والأهلية والتأكيد على أهمية دورها وتعميق مشاركتها فى صناعة كافة القوانين والقرارات التجارية والإقتصادية التى تصدرها الجهات المسئولة بالدولة .

واضاف الوكيل خلال المرتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية ان الفترة المقبله سنعمل على توعية وتأهيل القطاع الاقتصادى للتعامل مع المستجدات والتحديات التى تشهدها الأسواق المحلية والعالمية .

ولفت الى انه سيتم التنسيق بين الوزارات والمحافظة والغرفة لمتابعة أجراءات توفير وتخصيص الآراضى لآغراض التنمية، والسعى لقيام الغرفة باصدار تراخيص المحال التجارية طبقا للبروتوكولات التى تم توقيعها قبل 2011.