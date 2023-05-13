غرفة الاسكندرية : التنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة ضرورة

أعلن احمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية ان الغرفة تسعى الى الانتقال الى المقر الجديد للاتحاد وتفعيل تقديم كافة الخدمات من تطوير النظم واللوائح والتدريب المستمر لبناء أجهزة تنفيذية متطورة

وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية ان الغرفة ستعمل على دعم إنشاء مقار لـ الغرف التجارية وتحديث القائم تكنولوجيا، ونشر مراكز التميز بكافة الغرف، مع السعى لزيادة الخدمات المقدمة، والتوسع الجغرافى فى كل محافظة من خلال انشاء فروع وربطها الكترونيا بالغرف.

ولفت إلى أنه التنسيق مع البنوك لتقديم التمويل الميسر لمنتسبى الغرفة بفائدة مخفضة ضرورة ، لافتا الى انه سيتم التوسع فى تقديم الخدمات المقدمة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومركز تحديث الصناعة، ومركز التدريب الصناعى، وجهاز تنمية التجارة الداخلية وهيئات المعونات

وأشار إلى ضرورة تفعيل دور الشعب النوعية وتفعيل دورهم وتطوير أنشطتهم وخدماتهم، والربط مع هيئات المعونات لتقديم خدمات المشاريع القائمة والتعاون فى تنفيذها، ودعم الغرف فى التقدم بمشاريع جديدة، وكل ذلك من خلال بناء جسور تواصل متينة بين الغرف وأعضائها بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم وتقديم خدمات جديدة بناء على احتياج المنتسبين.