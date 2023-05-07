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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الغرف التجارية: آن الأوان لطرح رؤية إستراتيجية تضمن تصنيع مستلزمات الإنتاج محليا

تصنيع الخامات محليا
تصنيع الخامات محليا

أعلن النائب عادل ناصر نائب رئيس الغرف التجارية ورئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة ان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطني جاءت متزامنة مع ازمات اقتصادية عالمية نتجت عن الأوبئة والحروب وتسببت في ارتفاع مستويات التضخم وحالة من الكساد وأزمة سلاسل الإمداد.

 وذكر نائب رئيس الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد" ناصر ان الحكومة المصرية قامت بتنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي اعتمد على محاور أساسية منها العمل على تثبيت الوضع الاقتصادى و تخفيض العجز في الموازنة العامة وتعديل النظام الضريبي واصلاح الجمارك مع العمل على تحسين البنية الأساسية من طرق وكباري وتطوير العشوائيات والإسكان الاجتماعي وذلك لدعم اقتصاد مصر القومي بما يحقق التنمية الحقيقية للدولة.

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برلماني: بوجود الأزمة الاقتصادية العالمية.. الحوار الوطني دعوة جريئة من القيادة السياسية

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نائب يطالب «الحوار الوطني» بتحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة

وطالب نائب رئيس الغرف التجارية ان تتضمن نتائج وتوصيات جلسات المحور الاقتصادى حل لمشاكل الاستثمار والصناعة فى مصر ووضع التعديلات التشريعية والإجرائية لدعم وتسهيل الاستثمار والصناعة ووضع خريطة كاملة للإصلاح الاقتصادي الشامل وتوفير المعلومات اللازمة للمستثمرين  

استراتيجية لتصنيع الخامات محليا

وأكد ناصر أن تشجيع الاستثمار فى إنتاج مستلزمات الإنتاج يمثل اضافة حقيقية للصناعة وقد آن الأوان لطرح رؤية استراتيجية تضمن تصنيع مستلزمات الإنتاج والخامات محليا لسد العجز للمصانع التى لا تستطيع استيراد مستلزمات الانتاج وقطع الغيار والمواد الخام من أجل استمرار العملية الإنتاجية واضاف أن الدول تبنى اقتصاديا وسياسيا لما للاقتصاد من تأثير فى قوة الدول وضعفها وأصبح مقياس قوة الدول الان يقاس بقدراتها الاقتصادية وقدرتها على إتاحة فرص العمل والغذاء لشعوبها.
 

الغرف التجارية الحوار الوطني الاستثمار الصناعة الحكومة

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