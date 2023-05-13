غرفة الاسكندرية: تأهيل المنتجين والتجار والموردين بشكل يضمن تحديث منظومة النقل

اكد أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية التجارية أن الغرفة ستعمل على التعاون مع وزارة التعليم الفنى فى تطوير المدارس الفنية والتجارية ومراكز التدريب، مع قيام الغرفة بتنسيق مع التعليم الفنى المزدوج من خلال منتسبيها.

وأضاف الوكيل خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته غرفة الإسكندرية التجارية أن الفترة المقبله ستشهد التعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ومركز تحديث الصناعة، وجهاز تنمية التجارة الداخلية فى تنظيم برامج تدريبية مدعمة لمنتسبي الغرفة.

وأشار الوكيل إلى أنه سيتم تطوير اكاديمية التجار وتقديم دورات لرفع القدرة التنافسية للمنشآت التجارية خاصة الصغيرة والمتوسطة وتأهيل الكوادر البشرية اللازمة لإدارتها .

ولفت الوكيل إلى أنه سيتم العمل على تأهيل المنتجين والتجار والموردين بشكل يضمن تحديث منظومة النقل واللوجيستيات التى من شأنها رفع كفاءة العمليات التجارية من ناحية عن طريق خفض التكاليف ومن ناحية أخرى القضاء على قدر كبير من العشوائية التى تتميز بها التجارة والأسواق فى مصر