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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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علوم الإسكندرية تنظم المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات 

مؤتمر بعلوم الإسكندرية
مؤتمر بعلوم الإسكندرية

نظمت كلية العلوم بجامعة الإسكندرية المؤتمر الطلابي العاشر للبحوث والابتكارات لطلاب البكالوريوس والدراسات العليا الثالث والمدارس، وتستمر فعالياته على مدار يومي ١٣ و ١٤ مايو بمبنى الكلية بالشاطبي وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالعزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية.

ألقى المحاضرة الافتتاحية الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي بعنوان "النقلة النوعية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر.

وتناول المؤتمر عدة محاور رئيسية وهي: العلوم الصحية وقبل الاكلينيكية، العلوم الفيزيائية والكيميائية، علوم الحياة، العلوم والتكنولوجيا، التنمية المستدامة.

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وأكدت عميدة الكلية أن المؤتمر الطلابي لكلية العلوم حلقة الوصل بين التعليم قبل الجامعي متمثلا في المدارس والمراكز الاستكشافية المشاركة في المؤتمر وبين التعليم الجامعي بمرحلتيه البكالوريوس والدراسات العليا والذي يوفر البيئة العلمية المناسبة لإبراز مواهب الطلاب بمراحل التعليم المختلفة بمجالات الأبحاث والابتكارات العلمية وإكسابهم مهارات التعبير عن الذات وتنمية المواهب العملية لديهم.

يذكر أن عدد المدارس المشاركة ١٥ مدرسة بالإضافة لإدارة الموهوبين والمراكز الاستكشافية، و ١١ جامعة، عدد المشاركين الكلى بالأبحاث ٢١٨ مشارك، عدد المشروعات ١٤٦ مشروع.

حضر الافتتاح الدكتور ياسر رفعت نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث العلمي، والدكتور علاء عبدالباري، نائب رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والعلوم والتكنولوجيا، والدكتور محمد رشاد عبدالفتاح، نائب مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية- للشئون العلمية والبحثية، والدكتور سامح رياض رئيس الإدارة المركزية، جهاز شئون البيئة بالإسكندرية، والدكتور محمد إسماعيل عبده إبراهيم- مستشار رئيس الجامعة البريطانية بمصر، والدكتور علاء الدين رمضان مصطفى- نائب رئيس جامعة فاروس للتعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وأبنائنا الطلاب من الجامعة والمدارس.

الاسكندرية الإبتكارات العلمية البكالوريوس البحث العلمي التعليم العالي التعليم الجامعي التنمية المستدامة الدراسات العليا الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية

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