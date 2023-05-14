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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

النحت على الرمال| شاهد.. إبداعات مصرية على كورنيش الإسكندرية

إبداعات مهرجان النحت
إبداعات مهرجان النحت على الرمال

شباب في مقتبل العمر، ورسوم هندسية بديعة تزينت بهم شواطئ الإسكندرية في أول مهرجان للنحت على الرمال بكورنيش شاطئ السرايا العام، وذلك بهدف تنشيط السياحة الشاطئية بمحافظة الإسكندرية، تحت إشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة الدكتور محمد عبد الرازق.

المهرجان شهد منافسات قوية بين طلاب كليات الفنون الجميلة والتربية النوعية بجامعة الإسكندرية والتربية النوعية بجامعة دمياط، والتربية النوعية بجامعة مطروح.

الرسوم عكست المستوى المتقدم للطلاب في فن النحت على رمال الشاطئ الذي أُغلق لمدة 4 أيام حتى انتهاء الكرنفال الفني البديع.

وقال محمد إيهاب محمد الفائز بالمركز الأول في المسابقة، في تصريحات لصدى البلد، إن  النحت على الرمال كشكل فني يحظى بشعبية كبيرة ، وقد اكتسب جمهورًا واسعًا في السنوات الأخيرة، حيث تُقام المئات من المسابقات السنوية في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن مثل هذه الكرنفالات ظهرت في التسعينات واستطاعت جذب آلاف المشاهدين والمشاركين إلا أن الآلاف من الزوار ما زالوا يقفون في حالة من الرهبة والإعجاب من دقة وحرفية وإبداع المنحوتات الرملية .

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وأعرب محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، عن فخره وسعادته لرؤية حدث جميل يٌنفذ على شواطئ الإسكندرية ؛ وهو مهرجان النحت على الرمال، والذي يتم تنفيذه بهذا الشكل المبدع والراقي، وبأيدي شباب مصريين مبدعين ، مُعربًا عن شكره لجميع الفنانين المشاركين في  المهرجان ، وكل من ساهم في إخراج هذا الحدث المبهج الذي أسعد الجميع .

وأضاف الشريف، أن المختصين بالمحافظة هدفهم علي مدار السنوات الماضية تحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من شواطئنا حتى تكون شواطئ الإسكندرية محط أنظار جميع محافظات الجمهورية خلال موسم الصيف والشتاء .

وأوضح المحافظ أن مهرجان النحت علي الرمال أُقيم لنؤكد للجميع أن  الإسكندرية متميزة ومتفردة دائماً، حيث تميزت بأول شاطئ لذوي الهمم،  وأول شاطئ للمكفوفين، واستضافت العديد من الفاعليات الرياضية  العالمية على الشواطئ، بالإضافة إلى فكرة إقامة معارض للمنتجات اليدوية خلال الأيام المشمسة من فصل الشتاء على الشواطئ؛ مثل (باب رزق) ، ولنؤكد أيضاً أن الإسكندرية كانت وستظل دائمًا تمثل ذكرى جميلة في مخيلة زوارها من جميع المحافظات .

فاز بالمركز الأول محمد إيهاب محمد محمد (كلية فنون الجميلة جامعة الإسكندرية ) ، وفاز بالمركز الثاني نانسى خالد محمد كمال محمود (كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ) ، وفاز بالمركز الثالث أمنية رأفت عبد الواحد (كلية التربية النوعية جامعة مرسى مطروح ) ، وفاز بدرع التميز الأول إيهاب حسام الدين فتحي ذكى من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية ، وسارة أحمد وليد جابر من كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية  ، كما فاز بدرع التميز الثاني على عصمت متولى فتح الله من كلية فنون جميلة جامعة الإسكندرية، وعبد الرحمن محمد عبد الرحمن تربية نوعية جامعة الإسكندرية ، وفاز بدرع التميز الثالث  فاطمة الزهراء عوض الله تربية نوعية جامعة مرسى مطروح ، وفريق جامعة تربية نوعية جامعة دمياط .

الاسكندرية التخطيط الإستراتيجي التربية النوعية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف السياحة الشاطئية المركز الأول الفنون الجميلة المركز الثالث تنشيط السياحة

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