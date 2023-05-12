عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ندوة "الإدارة والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي لمركز التميز للمياه" بهندسة الإسكندرية

دكتور أشرف الغندور
دكتور أشرف الغندور

شهد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات ندوة"الإدارة والاستدامة والتخطيط الاستراتيجي لمركز التميز للمياه بجامعة الإسكندرية"، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور عصام وهبة وكيل كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للمركز، والدكتور وليد عبد العظيم وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وائل المغلاني، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة دينا الجيار، نائب مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، وممثلي الجامعات الامريكية والمصرية المشاركة في المركز، ولفيف من اعضاء هيئة التدريس والمتخصصين والخبراء.

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف الغندور، أن مشروع مركز تميز المياه بجامعة الإسكندرية يعمل على إيجاد حلول لمشكلات المياه المتوقعة في ظل النمو السكاني والتحديات الجسام التي نواجهها حاليا،  وأشار الغندور أنه يأمل ان تخرج ورشة العمل بتوصيات تسهم في تحقيق الاستدامة لمركز تميز المياه والذي يمثل بيت خبرة لتقديم الحلول العملية لكافة التحديات المتعلقة بمجال المياه في مصر.

وأشار  الدكتور سعيد علام ان الورشة تناقش الخطة الاستراتيجية الخاصة بالمركز والذي يعمل على دعم التعلم والبحوث التطبيقية فى مجال المياه وكذلك العمل على مواجهة أهم التحديات التى تواجه مصر فى الإدارة المستدامة للمياه.

فيما أكد الدكتور عصام وهبة ان الورشة تناقش خطة الاستدامة ونظام الحوكمة الخاص بالمركز والذي يختص بدراسة أحدث التطورات في مجالات العلوم والبحث العلمي والاستخدامات الجديدة للتكنولوجيا في مجال المياه، فضلا عن تقديم الاستشارات وخدمات التدريب في مجال المياه بما يتوافق مع الاستراتيجية القومية لخطة التنمية المستدامة للدولة “رؤية مصر 2030”.

الاسكندرية أعضاء هيئة التدريس التخطيط الإستراتيجي الدراسات العليا والبحوث الجامعات الأمريكية الدراسات العليا الخطة الاستراتيجيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من وزارة الشباب والرياضة على استقالة مجلس الزمالك.. شاهد

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال أفريقيا الليلة

خدش شرفها وحرق جسدها | قرار عاجل من النيابة ضد والدة فتاة بالسلام

أخبار الرياضة.. بيراميدز يتوج بأول بطولة بتاريخه..مرتضى منصور يعلن تسليم الزمالك لوزارة الرياضة

أعلن الرحيل وشكوى كهربا للفيفا .. زلزال مرتضى منصور يضرب الزمالك

فتاة ومخدرات.. القصة الكاملة للقبض على مؤدي المهرجانات في الشيخ زايد

مفاجأة بشأن الجنيه المصري و14 مليارا تنعش خزانة الدولة .. ماذا يحدث

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

هل ألزم الشرع الخاطب بتقديم شبكة من الذهب.. وما البدائل في الإسلام؟

قتل ابنته ذات الشهرين | ضجة بمواقع التواصل بسبب جريمة في العراق

أهلي جدة يقترب من "خيانة" موسيماني والتعاقد مع مدرب عالمي

البيت الأبيض: أمريكا رصدت تهديدات إيرانية في الخليج

حساب النادي مقفول| رسالة أمير مرتضى لـ كهربا.. و20 تصريحًا بمؤتمر الزمالك

خطيب المسجد الحرام: أكثر العبادات ذكرا بالقرآن فرضها الله من غير واسطة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سمك بوري بالبطاطس والكريمة.. بمذاق لا يقاوم

/إقبال كبير على حفل شارموفر في 6 أكتوبر.. صور

تعديل بسيط لتجعله أكثر احتشاما.. سعر خيالي لفستان أنغام في حفل الكويت

تجنب المخاطر.. هل تتحول عدوى الشعب الهوائية إلى ربو؟

فيديو

الجنيه يتعافى.. مفاجأة في سعر الدولار والذهب.. فيديو

أسعار اللحوم إلى أين.. الحكومة تتصدى للأزمة| شاهد

أفضل 5 شهادات بأعلى عائد.. استثمر أموالك في البنوك.. فيديو

إعلان خطوبة على الأهرامات يثير ضجة.. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانتخابات التركية.. أردوغان ومنافسوه

نهال علام

نهال علام تكتب: الكتيبة.. وتضحيات أهالي سيناء

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (1)

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ