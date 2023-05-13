تعليم الإسكندرية: انتظام امتحانات النقل في المدارس اليوم.. صور

قال الدكتور عربى أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الثاني انتظمت اليوم في مطلع الأسبوع الثاني لها لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية والتعليم الفني وفق الجداول المعلنة والمعتمدة من محافظ الإسكندرية.



وقام ( أبوزيد ) بجولة لمتابعة سير الامتحان بعدد من مدارس المحافظة، بدأها بمتابعة مدارس منطقة بشاير الخير بحضور عادل حسين مدير عام إدارة غرب حيث تفقد لجان مدرسة أميرة لطفي الرسمية لغات حيث يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين ، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية على فترتين.

وتفقّد لجان مدرسة الشهيد مساعد ياسر مرسي الابتدائية ومدرسة الشهيد محمد محمود حربي الابتدائية، ولجان مدرسة محمد محمود حربي الإعدادية بنات ولجان مدرسة الشهيد ياسر مرسي الإعدادية للبنين ، فيما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي صباح اليوم امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتاريخ على فترتين ، وأشاد بانضباط العملية الامتحانية .

وأكّد توفير الأثاث اللازم وكافة الأوراق وجميع خامات الامتحانات ، ووجود جدول الامتحانات في مكان واضح وكذلك دليل اللجان ، كما شدّد على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة للعملية الامتحانية واتخاذ إجراءات قانونية حازمة لمكافحة الغش ، وحظر استخدام الهواتف الذكية للطلاب والمعلمين ، كما وجَّه مديري عموم الإدارات التعليمية التسع بمتابعة الامتحانات بالمدارس في نطاق كل إدارة.

وشدَّد مدير المديرية في تعليماته على مراعاة الدقة التامة في تقدير درجات الطلاب ومراجعة الجزئيات حرصًـا على مصلحة أبنائنا الطلاب ، وأكّد على دور الكنترول المدرسي بالمراجعة أكثر من مرة قبل عمليات رصد الدرجات واستخراج النتائج .

في سياق متصل أوضح مدير المديرية أنّ تعليم الإسكندرية قام بتجهيز غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة الامتحانات وموافاة غرفة العمليات المركزية بالمديرية بالتقارير أولًا بأول ، مؤكدًا على أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة من حيث متابعة فتح حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ، ولم تَرِد أية شكاوى لغرفة العمليات بشأن امتحانات اليوم .