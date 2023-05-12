أوقاف الإسكندرية: افتتاح مركز تلاوة القرآن بمسجد أبو العباس

افتتحت مديرية الأوقاف بالإسكندرية مركز تلاوة الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بجمهورية مصر، بمسجد المرسي أبوالعباس.

وأشاد الشيخ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء بجهود وزارة الأوقاف في خدمة كتاب الله "عز وجل" وتيسير تلاوته وحفظه، مؤكدًا أن وزارة الأوقاف لم تترك بابًا للعناية بكتاب الله "عز وجل" إلا وطرقته.

وأشار إلى تنوع أنشطة وزارة الأوقاف ما بين مقارئ للأعضاء ومقارئ للجمهور ومقارئ للأئمة ومقارئ للواعظات ومقارئ للسيدات ومقارئ لكبار القراء ومراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم ومراكز التلاوة التي يتم افتتاحها لأول مرة في جمهورية مصر العربية.

وأوضح أنه يُمنح من ينتظم في هذه المراكز ستة أشهر أو يختم القرآن الكريم في الحلقة واجتيازه اختبار إتقان التلاوة على يد الشيخ ولجنة الإجازة بديوان عام الوزارة إجازة تلاوة معتمدة من الوزارة مذكورًا فيها اسم القارئ الذي تعلم على يديه وأهَّله للحصول على الإجازة.

يأتي هذا في إطار اهتمام وزارة الأوقاف المصرية بالقرآن الكريم وأهله، تحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

