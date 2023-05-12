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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رسالة ماجستير في سياسة الإسكندرية عن التنمية والتحول الديمقراطي بجنوب شرق آسيا

صدى البلد

ناقشت كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، أمس الخميس، أول رسالة ماجستير في تخصص الاقتصاد السياسي بقسم العلوم السياسية، باستخدام منهج علمي يجمع بين التحليل النظري والإحصائي عن تأثير أبعاد التنمية الاقتصادية في عملية التحول الديمقراطي في دولتي سنغافورة وتايوان خلال الفترة من عام 1981 حتى 2020، للباحثة والصحفية نادية عبد الحميد الدكروري،. 

وأوصت لجنة المناقشة بطباعة الرسالة على نفقة الكلية وتداولها مع الجامعات المصرية. 


وخلصت نتائج الدراسة، لتأثير بعدين من أبعاد التنمية الاقتصادية في مراحل عملية التحول الديمقراطي في حالتي الدراسة؛ حيث جاء التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي المباشر في تايوان، بفعل عدة عوامل؛ أبرزها التأثر بالاستثمار القادم من الولايات المتحدة الذي نشر بدوره الثقافة الديمقراطية. بينما استطاعت سنغافورة الحد من تأثيرات هذا النوع من الاستثمار في إحداث تغييرات سياسية بفعل إحكام سيطرة الحكومة على مؤسسات مثل البرلمان، ومجالس التنمية الاقتصادية، ووسائل الإعلام. 


وتمثل البعد الآخر في الإنفاق على برامج الرفاهة الاجتماعية؛ حيث لعب التعليم دورًا في نشر الثقافة والممارسات الداعمة للديمقراطية في تايوان، وكان له الدور في الصعود الطفيف للمعارضة في سنغافورة. بينما تنوع تأثير الإنفاق الحكومي على برامج الإسكان؛ حيث بتراجع هذا الإنفاق في تايوان زادت التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية لإحداث تأثيرات في السياسات الاجتماعية، بينما زيادة الإنفاق على هذه البرامج في سنغافورة وربطها بالولاء السياسي أدى لتجميد تطور عملية التحول الديمقراطي. 
وتكونت لجنة الإشراف على المناقشة من الدكتور أسامة العادلي، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، كمشرف رئيس، وإشراف مشارك للدكتور وليد قاسم، مدرس العلوم السياسية بالكلية، والدكتور معتز عبد الكريم، مدرس الاقتصاد بالكلية.
وترأس لجنة الحكم والمناقشة الدكتور عبد السلام نوير، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، وشارك في لجنة الحكم الدكتورة شيرين نصير، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية. وحضر المناقشة الدكتور أحمد وهبان، عميد كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية، والدكتور ممدوح منصور، رئيس قسم العلوم السياسية بالكلية.

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