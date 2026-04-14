مصر تكثف جهودها الإنسانية لدعم قطاع غزة واستقبال المصابين.. تفاصيل

قال كريم رجب، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من العريش، إنه يجري حاليًا نقل المرضى والمصابين الفلسطينيين إلى عدد من المستشفيات المصرية، عقب الانتهاء من الإجراءات الخاصة باستقبالهم، فيما لا يزال البعض الآخر يستكمل هذه الإجراءات تمهيدًا لنقله عبر سيارات الإسعاف.

وأوضح خلال مداخلة مع الإعلامية هبة فهمي، على قناة "إكسترا نيوز"، أن هناك آلية واضحة تنفذها السلطات المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتيسير استقبال الحالات، وتبدأ هذه الآلية باستقبال الجرحى والمرضى من جانب فرق الحجر الصحي، حيث تُجرى الفحوصات الأولية والتطعيمات اللازمة، تليها عمليات فرز طبي تقوم بها فرق وزارة الصحة لتحديد المستشفى المناسب لكل حالة وفقًا لدرجة خطورتها.

وأضاف أنه بعد إنهاء الإجراءات داخل صالة الوصول في معبر رفح، تُنقل الحالات، برفقة المرافقين، إلى المستشفيات المحددة عبر سيارات الإسعاف، مشيرا إلى أن هذه الآلية معمول بها منذ بدء استقبال المصابين الفلسطينيين، مع تطوير مستمر لتسهيل الإجراءات يوميًا.

وفي المقابل، لفت إلى عودة دفعات من الفلسطينيين إلى قطاع غزة بعد استكمال رحلاتهم العلاجية في مصر، حيث يتم استقبالهم في صالة السفر وإنهاء الإجراءات بشكل ميسر، قبل انتقالهم إلى الجانب الفلسطيني عبر المعبر.