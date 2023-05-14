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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"غرفة الإسكندرية" تستقبل سفيري إسبانيا وإستونيا لبحث سبل التعاون

لقاء مع سفير اسبانيا
لقاء مع سفير اسبانيا بالغرفة التجارية

استقبلت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، كلاً من سفير دولة إسبانيا إيرانزو إدواردو، والمستشار الاقتصادي والتجاري وإدواردو سوريانو، وسفيرة دولة إستونيا إنجريد عامر.

وخلال اللقاء تم بحث سبل التعاون بين مصر وإسبانيا وإستونيا، خاصة في القصاع الاقتصادي والتجاري، إضافة إلى مناقشة آليات زيادة التبادل التجاري.

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وجاء اللقاء في إطار فعاليات مشروع Sole الذي تأتي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مشاريع الطاقة المتجددة، بحضور ومشاركة السفير كريستيان بيرغر، رئيس وسفير وفد الاتحاد الأوروبي، وذلك تزامناً مع احتفالية أسبوع أوروبا.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس الإدارة محمد حفني ومحمود مرعي والمهندس شريف الجزيري، والدكتور علاء عز الأمين العام لCEEBA، وبسنت قاسم مستشار العلاقات التجارية بغرفة الإسكندرية.

الاسكندرية التبادل التجاري أحمد الوكيل الدكتور علاء عز الطاقة المتجددة العلاقات التجارية الغرفة التجارية الغرفة التجارية المصرية

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