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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لبنى ونس: ابتعدت عن الفن بسبب أولادى وهاني رمزي ونشوى مصطفى دفعتى

لبنى ونس
لبنى ونس

قالت الفنانة لبنى ونس، إن نجاحها فى التمثيل فى البداية دفعها للدراسة فى معهد الفنون المسرحية ، و كانت دفعة الفنان هانى رمزى وسلميان عيد ونشوى مصطفى.

وأضافت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي  عمرو الليثي على شاشة الحياة، أنها عملت مسرحية على الرصيف بدلا من سلوى محمد على مع الفنانة سهير البابلي .

وتابعت لبنى ونس :" أنها توقفت فترة عن الفن لأنها لم تستطع التوفيق بين الفن وحياتها الشخصية و تربيتها لاولاده فقررت اختيار أولادي، و بالنسبة لى أولادي أهم وهم أربعة ثلاثة أولاد و بنت ، و هما السبب فى رجوعى للفن تانى و قالو لي يا ماما احنا خلاص بنتخرج لازم ترجعي للفن اللى بتحبيه تاني".

وتابعت أنها تشعر بساعدة بالغة بعودتها إلى الفن وبنجاح مسلسل جعفر العمدة وفخورة بردود الفعل على دورها.

لبنى ونس تكشف كواليس مشاركتا فى جعفر العمدة 

وقالت لبني ونس: إن دورها بمسلسل جعفر العمدة كان الأقرب والأهم لها، متابعة: دوري بمسلسل تحت الوصاية كان مثل للأم المصرية البسيطة وكان هام للغاية.

واسترسلت: المخرج محمد سامي هو من رشحني لجور الأم في مسلسل جعفر العمدة، متابعة: روحت وقعدت معاه وشرحلى هو عاوز دور إم إزاى وكيفية تقديمها، وكنت بزود حاجات عندى وكان محمد سامى بيوافق عليهم".
كما تحدثت عن اعمالها السينمائية ومنها النداهة – عيار نارى – 2 طلعت جرب – 200 جنيه – طلق صناعي)، يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الأحد المقبل قناة الحياة.

الإعلامى د عمرو الليثى لبنى ونس الفنانة لبنى ونس “جعفر العمدة “جعفر العمدة”

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