عبدالباقي جمال: بابا فاسيليو أصر على ترك المحلة.. والنادي استغنى عن 23 لاعبا

أكد عبد الباقي جمال مدرب غزل المحلة السابق، أن بابافاسيليو كان مُصرا على الرحيل عن المحلة.



قال عبد الباقي جمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بابافاسيليو كان مُصرا على الرحيل عن غزل المحلة، ودائما المشكلة في المحلة لا يوجد أحد يتخذ قرارا".

وأضاف: "كان في 9 لعيبة عقودهم خلصانة، وفي 23 لاعب مشيوا من الفرقة زي هشام بلحة".



واختتم: "مصطفى العش قادر على التواجد في منتخب مصر الوطني".

ويستعد فريق غزل المحلة لمواجهة فريق بيراميدز يوم الأحد المقبل على ملعب غزل المحلة ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.