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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

كيف تكون مستجاب الدعاء؟.. علي جمعة: مد يدك للسماء بـ3 أعمال ولن ترد

تكون مستجاب الدعاء
تكون مستجاب الدعاء

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الله تعالى هو الملك وله المالكية وله الملكية المطلقة الكاملة فهو المالك المَلك المليك الكامل.

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كيف تكون مستجاب الدعاء

وأضاف “ جمعة ” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:  فما معنى التخلق بهذا الاسم الشريف ؟ معناه أن تجعل الدنيا كلها بيدك ولا تجعلها بقلبك ، مطلق التوكل والاعتماد والاستناد إلى الله سبحانه وتعالى، منوهًا بأنه حينئذٍ ستكون مستجاب الدعاء تمد يدك إلى السماء يا رب فلا تنتهي إلا وقد أجاب الله دعائك.

وأوصى قائلاً: فأخرج السوى من قلبك والأكوان واملأها باسمه "الملك" سبحانه وتعالى، مشيرًا إلى أن "الملك" فيها سيطرة ؛فالملك يسيطر على رعاياه وعلى جنوده ؛فمن رعاياك وجنودك؟ قلبك ،من جنودك؟ شهواتك ،من جنودك ؟ عينك وأذنك ولسانك وسكونك وحركتك ، تفعل بها ما كلفك الله به أو تفعل الشر .

وتابع: فإذا كنت ملكًا فينبغي أن تطيعك هذه الرعايا وتلك الجنود فلا تصل إلى مقام الملكية إلا إذا استطعت أن تسيطر على حواسك وشهواتك، إذا استطعت أن تفعل ذلك لله فأنت الملك ، ملك على المجاز حيث إن الطاعة إنما هي بتوفيق الله سبحانه وتعالى فهو الذي أعطاك الملك حينئذٍ ،وستشعر بلذةٍ في قلبك .

ملك على المجاز

واستشهد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (المؤمن القوي خير وأحب عند الله من المؤمن الضعيف وفي كلٍ خير) المؤمن القوي من كل جهة هو ملك، لافتًا إلى أنه يتكلم أهل الله ويقولون : "إننا في لذة لو عرفها ملوك الدنيا لقاتلونا عليها بالسيوف" نعم هو ليس في يده شئ من حُطام الدنيا ولا سلطان له على خلق الله لكنه ملك لأنه قانع بما قسم الله ،ولأنه مسيطر على شهواته وحواسّه لله .

واستطرد: ولأن جنوده ورعاياه يطيعونه فلا يتأخرون عنه في نصرته في طاعة الله فهو ملك على الحقيقة ،ولأنه يدرك أن ذلك الملك لا حول له فيه ولا قوة إنما هو منحة من الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تكون ملكًا في الدنيا لا تُغريك زخارفها ولا حطامها ،إذا أردت أن تتصرف في الأكوان على مرادك فيكون كل ما وقع موافقًا لهواك اجعل نفسك وشهوتك تحت سلطانك وسيطرتك وتملك عليها فإذ بك أيها المسلم عبدًا ربانيًا تقول للشئ كن فيكون بإذن الله.

وأوضح أن المَلك صفة افتقدناها في أنفسنا وافتقدنا معناها ،فلا القوة أردنا لأنفسنا ولا السيطرة والسلطان فيما يرضي الله ،ولا الطاعة قد عودنا عليها حواسنا وشهواتنا ،وبعد ذلك نذكر بألسنتنا دون قلوبنا ، وبأفواهنا دون أفعالنا، "يا ملك يا قدوس برحمتك نستغيث" فكما أن هناك رابطةً قوية وسلطانًا باهرا ومعنًا محترما للملك في عالم التخلّق .

وأفاد بأن الله هو مالك الملك في عالم التعلّق ويمكن لك أن تلتجئ إليه ،وأن تُلح في الدعاء ،وأن يشغلك ذكره عن مسألته فيعطيك أحسن ما يعطي السائلين ،يمكن أن تتعلق به فيما نحن فيه من ورطة فهو مالك الملك يؤتي الملك من يشاء سواء أكان كافرًا أو مؤمنا ، عادلاً أو ظالما فمرة يجعل الملك منحة ومرة يجعل الملك محنة {وَتِلْكَ الأيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ}.

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