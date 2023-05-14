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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

كلمة من جنود إبليس .. علي جمعة: احذر قولها أو فعلها

من جنود إبليس
من جنود إبليس

قال الدكتور علي جمعة ، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم -  قد أوصى باستثمار الوقت وعدم إضاعته، فمن ضمن مواعظه لأصحابه فقال: «اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك ، وصحتك قبل سقمك ، وغناك قبل فقرك ،  وفراغك قبل شغلك ،  وحياتك قبل موتك» (المستدرك).

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اغتنم خمسا

وأوضح “ جمعة ” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأمة الإسلامية قد حققت أمجادها التي خلدها التاريخ عندما اتبعوا هذا النهج الرباني والهدي النبوي فأعطى المسلمون الوقت قدره ولم يضيعوه، واستحقت أمتنا أن تكون أمة قيادة وريادة حينما اهتمت بأوقاتها وعلمت أنها مسئولة عنها.

وأضاف أن علماءنا الذين نعتز بهم كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك الشافعي وأحمد ومن بعدهم من علماء الإسلام في جميع المجالات ممن خلفوا وراءهم تراثا عظيما ضخما رغم قلة الأدوات المتاحة في عصرهم ،  إنما بلغ هؤلاء العلماء الغاية في العلم والإنتاج العلمي بما أولوه من اهتمام بالوقت.

وتابع: فهذا ابن الجوزي رحمه الله أحد علماء الإسلام كان يأتيه الناس ليتجاذبوا معه أطراف الأحاديث ،  فكان يغتنم وقته وهو يحدثهم في أن يعد أقلامه للكتابة لئلا تضيع هذه الدقائق، فبحفاظ العلماء والولاة وموظفي الدولة وأفراد المسلمين في هذا الزمن على الوقت واستثماره استثمارا مفيدا .

المسلمون الأوائل

وأشار إلى أنه حافظ المسلمون الأوائل على توجيهات ربهم، طبقوا تعاليم دينهم وأقاموا أحكام شريعتهم ،  فأسسوا للدنيا حضارة شامخة ومجدا خالدا ،  ولذلك لا نستغرب اليوم عندما نسمع أو نقرأ أن أحدهم ألف من الكتب ما يربو على أربعمائة كتاب أو أكثر في مختلف العلوم مما يعكف العالم الآن على دراستها والتزود منها.

واستشهد بما قال الحسن البصري: «لقد أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد حرصا منكم من أموالكم». هؤلاء هم الذين حافظوا على أوقاتهم فكانوا يستغلونها لسيرهم في الطريق إلى الله ،  ويغتنمون كل لحظة من أعمارهم في طاعته ونفع مجتمعهم. 

وأفاد بأنه لم يعرف التاريخ أمة من الأمم اهتمت شريعتها بالزمن وحثت على اغتنامه قبل ضياعه مثل الأمة الإسلامية ،  وذلك لأن الزمن هو الحياة ،  وهو العمل والإنتاج ،  وهو التطور العلمي في تشييد الحضارات وازدهارها، ولذلك يجب أن يحذر مسلمو هذا العصر من إضاعة الوقت ،  وليحرصوا على العمل بجد ،  خاصة في أخصب أيام عمرهم وهي الشباب وعلى الإنسان أن يحاذر التسويف وتأجيل عمل اليوم إلى الغد .

من جنود إبليس

وحذر قائلاً إن سوف جند من جنود إبليس ،  وإن الإنسان لا يضمن أن يعيش إلى غد ،  وإذا عاش فلا يضمن أن يخلو غده من الصوارف والشواغل ، ويجب على المسلم أن ينقل واجباته نحو وقته من دائرة المعرفة إلى الواقع والتنفيذ ،  فأول ما يجب على المسلم تجاه وقته هو المحافظة عليه والاستفادة منه ،  كما يحافظ على ماله بل أكثر من ذلك ،  فتقسيم الوقت وتوزيعه للاستفادة منه أمر لازم عل كل مسلم ،  وذلك بضبطه وتنظيمه واستثماره فيما يعود بالفائدة على الفرد والمجتمع.

ولفت إلى أن أول مدارج الإصلاح والانتظام في صفوف الأمم القوية العاملة الجادة هو القدرة على ضبط أنفسنا وأبنائنا ،  والتحكم الدقيق في ساعات عمرنا ،  حتى يتحول مجتمعنا إلى مجتمع منضبط عامل منتج يحسن توظيف قدراته ومواهبه ومؤهلاته وكفاءاته ،  فاللهم استخدمنا ولا تستبدلنا ،  وأعنا على القيام بواجب الوقت على الوجه الذي يرضيك عنا.. آمين.
 

 

جند من جنود إبليس من جنود إبليس اغتنم خمسا علي جمعة الدكتور علي جمعة المسلمون الأوائل استثمار الوقت

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