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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مخطط خبيث لصن داونز للإيقاع بالأهلى.. هل يتدخل الكاف قبل مباراة النهائي؟

الأهلي وصن داونز
الأهلي وصن داونز

يسعى صن داونز لتنفيذ مخططه بشأن مباراة الأهلى، بعدما وضع الأخير قدمه في النهائي بالفوز على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، وكذا وضع الفريق الجنوب أفريقي قدما بالتعادل السلبي أمام الوداد المغربي في المغرب.

الجدير بالذكر أن الأهلى حسم ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في رادس، فيما نجح صن داونز في التعادل مع فريق الوداد على أرضه.

وفى حال وصول النادي الأهلى الي المباراة النهائية بدوري أبطال إفريقيا ومواجهة نظيره صن داونز ستكون إقامة المباراة الأولى على ملعب المارد الأحمر على أن يُسلم الكأس إيابا على ملعب صن داونز الجنوب أفريقي.

ما هو مخطط صن داونز للنهائي؟

اعتاد فريق صن داونز على مواجهة نظيره الأهلى مؤخرا في دوري أبطال أفريقيا على ملعبه في تمام الساعة الثالثة عصرا واستغلال الأجواء الحارة للتأثير على أداء المارد الاحمر.

ونجح فريق صن داونز في تجاوز النادي الأهلى في دوري أبطال إفريقيا في المباريات التى تقام فى جنوب افريقيا وإلحاق الهزيمة بالمارد الأحمر بنتيجة 5 صفر مرتين على ملعب الفريق الجنوب إفريقي في اللقاءات التي تقام فى تمام الساعة الثالثة عصرا.

ويسعى الفريق الجنوب أفريقي إلى مواصلة تنفيذ مخططه واللعب مع الأهلي في نفس التوقيت لتحقيق الفوز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وفقا لتصريحات مدرب صن داونز الأخيرة رولاني موكوينا.

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هل يتدخل الكاف لتغيير موعد المباراة؟

في سياق متصل، تداول الكثير من المتابعين على السوشيال ميديا، أنباء بشأن تغيير الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" لموعد مباراة النهائي لتصبح ليلا بدلا من العصر.

نفت مصادر مسؤولة داخل الكاف، هذه الشائعات في تصريحات صحفية، مؤكدين أن موعد المباراة النهائية محدد من وقت إجراء قرعة دور الثمانية وفقا للتوقيت المحلي في البلدان الممثلة عبر أندية دور الثمانية المشاركة في البطولة هذا العام.

فيما أكد البعض، أنه لتغيير موعد المباراة، يجب الحصول على موافقة القناة الناقلة للبطولة، التي ستتولى مهمة نقل مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب حقوق الرعاة والبث الفضائي

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا في حال بلوغ النادي الأهلي وصن داونز اللقاء يوم السبت أو الأحد 3 أو 4 يونيو القادم في القاهرة .

أما مباراة الإياب، بين الأهلي وصن داونز  فسوف تقام إما السبت 10 يونيو القادم أو الأحد 11 يونيو في بريتوريا.

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