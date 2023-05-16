عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بالأسماء والأندية|45 محترفا.. تعرف على خطة فيتوريا لصعود مصر لكأس العالم

منتخب مصر
منتخب مصر

ضم 45 لاعبا مصريا في أوروبا.. خطة جديدة من المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، وذلك لتدعيم صفوف الفراعنة وتعزيز قوة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

بدوره كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، عن تحركات قوية لاكتشاف مواهب وجواهر مصرية في أوروبا لخلق جيل جديد من الشباب بالمنتخب.. فما هي خطة فيتوريا؟

خطة فيتوريا لمنتخب مصر

وفقا لتصريحات غرابة، يرغب المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا، في اكتشاف مواهب جديدة بالكرة المصرية، قادرة على إعطاء الإضافة للفراعنة وإيجاد بديل قوي لمحمد صلاح مهاجم ليفربول في المستقبل.

وأوضح غرابة، في تصريحات تليفزيونية، أنه فتح خطوط الاتصال مع 45 لاعبًا في أوروبا من ذوي المزدوجية الجنسية لإقناعهم بتمثيل منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

وبدوره أعلن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، روي فيتوريا، عن خطته لتطوير القطاعات الناشئة في الفريق بهدف إعداد لاعبين جدد للمنتخب الأول.

فيتوريا: محمد صلاح يحتاج للفوز بلقب مع منتخب بلاده من أجل أحفاده

بصمة فيتوريا .. منتخب مصر يقفز 4 مراكز في التصنيف العالمي

ماذا قالت صحف البرتغال عن نتائج فيتوريا مع منتخب مصر؟.. صور

صحف ومواقع البرتغال تشيد بنتائج فيتوريا مع منتخب مصر

إيجابيات فيتوريا.. المنتخب يحتاج نقطة لضمان التأهل لكأس الأمم الأفريقية

بعد البرازيل .. تفاصيل فشل إقامة ودية منتخب مصر ونظيره المغربي

ضم 45 محترفا للمنتخب

وأوضح فيتوريا، أنه تم التواصل مع 45 لاعبًا شابًا يحملون جنسيات مزدوجة في أوروبا ويتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا، وذلك لدعم المنتخب في المستقبل.

وأشار إلى أنه يعمل بجد لاكتشاف المواهب الجديدة والتعاقد مع اللاعبين المزدوجي الجنسية لتمثيل المنتخب المصري.

لا يفوتك..

txt

مخطط خبيث لصن داونز للإيقاع بالأهلى.. هل يتدخل الكاف قبل مباراة النهائي؟

txt

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

وختم فيتوريا تصريحاته ، بالإشارة إلى أنه يجري مفاوضات مع لاعب مصري يبلغ من العمر 21 عامًا، يحمل جنسية أخرى، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا للتوصل إلى اتفاق لتمثيله للمنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة قوية ضد نظيره غينيا، في 14 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا.

المحترفون المصريون بالخارج

في سياق متصل، سبق وصرح مسئولو اتحاد الكرة، ديسمبر الماضي، بأن منتخب الشباب استدعى أكثر من 25 لاعبا محترفا فى الخارج لمشاهدتهم على الطبيعة وتقييمهم، وهم:
أحمد نادر السيد "البرتغال"
صلاح رضا باشا " ايطاليا"
مصطفى أشرف "ألمانيا"
عمر عبد المجيد " ألمانيا"
يوسف المجيد "ألمانيا"
ليوناردو الخلفاوي " ألمانيا"
محمود فارس "الامارات"
سيد الغديري "الإمارات"
كريم أشرف "السعودية"
نور البحار "السعودية"
كريم الأفندي "أمريكا"
جوزيف فاروز "أمريكا"
عبد اللطيف أبو قورة "أمريكا"
اسماعيل خير الله "أمريكا"
أحمد إبراهيم الخزامي "تركيا "
محمود محمد الدفري "تركيا "
محمد علاء الاسواني" تركيا"
عمر عبد الحكيم" سويسرا"
محمد الشيوي" فرنسا"
رامز حفظ الله" انجلترا"
بلال مظهر عبد الرحمن " اليونان"
احمد ماهر "ايطاليا"
محمد عز الدين" اسبانيا "
محمد طلبة" ألمانيا"
عبد الرحمن عاطف  " قطر"

أما منتخب الناشئين مواليد 2006 الذى كان يقوده محمد وهبة، فكان قد استدعى 8 محترفين لهذه السن هم:

أمير صالح "هولندا "
بلال موسى " هولندا "
سيف أشرف "ألمانيا "
تيبو غيبريال "ألمانيا "
سليم طلب "ألمانيا"
إنياس عبد الحميد "بلجيكا"
كريم أحمد "إنجلترا"
ابراهيم شريف حجازى "إسبانيا"

منتخب مصر روي فيتوريا محمد صلاح خطة روي فيتوريا المحترفين المصريين بالخارج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بزيادة المعاشات بداية من أول إبريل

الشائعات أصبحت حقيقة| صلاح خارج ليفربول بنسبة 100%؜ وهذه وجهته القادمة

الحق واشتري بسرعة| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 530 جنيها

500 جنيه انخفاضا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب وعيار 21 يهبط اليوم

أكثر سورة يحبها الله وأمرنا النبي بقراءتها كل صباح ومساء

أحمد حسن: قرار هام ومرتقب بشأن نادي الزمالك خلال ساعات

الأهلي يحسم مصير أفشة بقرار نهائي.. تفاصيل

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

أنغام بصحبة هاني شاكر عبر انستجرام | شاهد

عزيز مرقة في ضيافة «معكم منى الشاذلي».. اليوم

الإسراء والمعراج‏| كيف أم الرسول إخوانه الأنبياء وهم أموات؟ علي جمعة يوضح

أنغام تعيش قصة حب جديدة في فيديو كليب خليني شوية معاك

دعاء الزلزال .. ردده يحميك من شر الهزات الأرضية وموت الفجأة

من أصابته مصيبة.. علي جمعة: بـ13 كلمة يعوضك الله بأجمل مما تمنيت

هل يجوز أكل طعام من شخص ماله حرام ؟.. الإفتاء توضح

دعاء الأيام البيض لشهر رجب .. ردده يفتح لك الأبواب المغلقة

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يوافق على 22 قراراً تاريخياً لتشجيع الاستثمار في مصر

حقيقة انتشار بطيخ مسرطن في الأسواق | ما القصة ؟

تحذير مقلق من الصحة العالمية لـ البشرية بشأن استخدام ChatGPT

البترول: مد موعد إغلاق مزايدتي الحقول المتقادمة والبحث بالبحر المتوسط والدلتا

خوفا من صواريخ المقاومة.. الاحتلال يعلن نشر منظومة القبة الحديدية في القدس

العثور على قبر يزيد عمره عن ألف عام داخل قرافة القاهرة الإسلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتعديل في منطقة الصدر.. سعر غير متوقع لفستان منى زكي بمهرجان كان السينمائي

نبيع ولا نشتري| ما السعر العادل للذهب في مصر ومتى يصل إليه؟

رئيس الأركان يلتقى قائد الجيش الهندى لبحث التعاون العسكري المشترك.. صور

بري لارسون وروبن أوستلوند.. جلسة تصوير للجنة تحكيم مهرجان كان قبل الافتتاح

فيديو

توفيت لسبب صادم .. تفاصيل مؤلمة في حادث طالبة المنيا

بسمة وهبة تفجر مفاجأة فى أزمة حسن شاكوش وريم طارق.. تفاصيل

هزة قوية في أسعار الذهب ومفاجأة بالدولار | تفاصيل

كانت حاسة.. شاهد آخر ما كتبته طالبة المنيا حزنا على وفاة والدها/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العلاقة الآثمة بين العمل العام والمال السايب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: في انتظار نتائج القمة العربية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند 2

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب : اللجوء البيئي تحدٍ يهدد مستقبل الإنسانية

اﻟﻤﺰﻳﺪ