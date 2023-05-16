بالأسماء والأندية|45 محترفا.. تعرف على خطة فيتوريا لصعود مصر لكأس العالم

ضم 45 لاعبا مصريا في أوروبا.. خطة جديدة من المدير الفني لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، وذلك لتدعيم صفوف الفراعنة وتعزيز قوة المنتخب خلال الفترة المقبلة.

بدوره كشف محمد غرابة، مدير منتخب مصر، عن تحركات قوية لاكتشاف مواهب وجواهر مصرية في أوروبا لخلق جيل جديد من الشباب بالمنتخب.. فما هي خطة فيتوريا؟

خطة فيتوريا لمنتخب مصر

وفقا لتصريحات غرابة، يرغب المدير الفني للفريق، البرتغالي روي فيتوريا، في اكتشاف مواهب جديدة بالكرة المصرية، قادرة على إعطاء الإضافة للفراعنة وإيجاد بديل قوي لمحمد صلاح مهاجم ليفربول في المستقبل.

وأوضح غرابة، في تصريحات تليفزيونية، أنه فتح خطوط الاتصال مع 45 لاعبًا في أوروبا من ذوي المزدوجية الجنسية لإقناعهم بتمثيل منتخب مصر في المرحلة المقبلة.

وبدوره أعلن المدير الفني الجديد للمنتخب المصري، روي فيتوريا، عن خطته لتطوير القطاعات الناشئة في الفريق بهدف إعداد لاعبين جدد للمنتخب الأول.

ضم 45 محترفا للمنتخب

وأوضح فيتوريا، أنه تم التواصل مع 45 لاعبًا شابًا يحملون جنسيات مزدوجة في أوروبا ويتراوح أعمارهم بين 16 و22 عامًا، وذلك لدعم المنتخب في المستقبل.

وأشار إلى أنه يعمل بجد لاكتشاف المواهب الجديدة والتعاقد مع اللاعبين المزدوجي الجنسية لتمثيل المنتخب المصري.

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وختم فيتوريا تصريحاته ، بالإشارة إلى أنه يجري مفاوضات مع لاعب مصري يبلغ من العمر 21 عامًا، يحمل جنسية أخرى، وسيستغرق الأمر وقتًا طويلًا للتوصل إلى اتفاق لتمثيله للمنتخب.

ويستعد المنتخب الوطني لخوض مواجهة قوية ضد نظيره غينيا، في 14 يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة لتصفيات أمم إفريقيا.

المحترفون المصريون بالخارج

في سياق متصل، سبق وصرح مسئولو اتحاد الكرة، ديسمبر الماضي، بأن منتخب الشباب استدعى أكثر من 25 لاعبا محترفا فى الخارج لمشاهدتهم على الطبيعة وتقييمهم، وهم:

أحمد نادر السيد "البرتغال"

صلاح رضا باشا " ايطاليا"

مصطفى أشرف "ألمانيا"

عمر عبد المجيد " ألمانيا"

يوسف المجيد "ألمانيا"

ليوناردو الخلفاوي " ألمانيا"

محمود فارس "الامارات"

سيد الغديري "الإمارات"

كريم أشرف "السعودية"

نور البحار "السعودية"

كريم الأفندي "أمريكا"

جوزيف فاروز "أمريكا"

عبد اللطيف أبو قورة "أمريكا"

اسماعيل خير الله "أمريكا"

أحمد إبراهيم الخزامي "تركيا "

محمود محمد الدفري "تركيا "

محمد علاء الاسواني" تركيا"

عمر عبد الحكيم" سويسرا"

محمد الشيوي" فرنسا"

رامز حفظ الله" انجلترا"

بلال مظهر عبد الرحمن " اليونان"

احمد ماهر "ايطاليا"

محمد عز الدين" اسبانيا "

محمد طلبة" ألمانيا"

عبد الرحمن عاطف " قطر"



أما منتخب الناشئين مواليد 2006 الذى كان يقوده محمد وهبة، فكان قد استدعى 8 محترفين لهذه السن هم:



أمير صالح "هولندا "

بلال موسى " هولندا "

سيف أشرف "ألمانيا "

تيبو غيبريال "ألمانيا "

سليم طلب "ألمانيا"

إنياس عبد الحميد "بلجيكا"

كريم أحمد "إنجلترا"

ابراهيم شريف حجازى "إسبانيا"