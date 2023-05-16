توفي في حادث أليم.. المهندسين تبكي أحد أبنائها

نعى نقيب المهندسين، طارق النبراوي، بكل الحزن والأسى المهندس فادي نبيل ميخائيل، الذي وافته المنية إثر حادث أليم أثناء أداء مهام عمله في أحد المواقع بالقاهرة، وخالص العزاء لأسرته وذويه.

وقال في منشور عبر صفحته على فيسبوك: إنه جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم ضياع حقوقه، وبينها توجيه لجنة المساندة القانونية بسرعة التعامل مع الحادث الأليم وملابساته، والبدء في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوقه.

واختتم: كذلك تم توجيه لجنة السلامة والصحة المهنية بالتحقيق في الواقعة المذكورة، مع مراجعة إجراءات الصحة والسلامة المهنية في هذا المشروع.