طارق النبراوي يبحث مع علاء عشماوي رفع كفاءة التعليم الهندسي

التقى المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، برئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، الدكتور علاء عشماوي، صباح اليوم الأربعاء، بمقر الهيئة بمدينة نصر، وبحضور الدكتور عبد الفتاح هاشم، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي السابق، وعضو لجنة التعليم الهندسي بنقابة المهندسين.

وخلال اللقاء، تمت مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالتعليم الهندسي، ومنها أهمية حصول الكليات والمعاهد الهندسية على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد؛ لرفع كفاءة التعليم الهندسي.

وأكد الدكتور علاء عشماوي، رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد، ضرورة مشاركة نقابة المهندسين في زيارات الاعتماد للكليات والمعاهد الهندسية، كما شدد على أهمية التعاون بين النقابة والهيئة، وطلب من نقيب المهندسين مشاركة ثلاثة أعضاء من النقابة من ذوي الخبرة في أعمال الزيارات الميدانية للتقييم والاعتماد على أن يتم تدريبهم بمقر الهيئة.

من جانبه، أكد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، أن اللقاء جاء مثمرًا وبناءً وسيتم البناء عليه في المستقبل القريب لتحقيق مزيد من التعاون بين الهيئة والنقابة في هذا الملف.