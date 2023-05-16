إسبانيا.. قتيلان في انفجار ضخم داخل بنك في مدينة أوريو

أفادت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار في شارع أرانتزالي في بلدية جيبوثكوا في مدينة أوريو بـ إسبانيا، مما أدي إلى موت شخصين.

وقالت إدارة الأمن في الباسك بـ إسبانيا في بيان لها، إن الانفجار وقت في حوالي الساعة 18:30 مساء اليوم‏‏ في بنك يقع في شارع أرانتزالي في بلدية جيبوثكوا بمدينة أورويو.

وأضاف بيان الشرطة في منطقة الباسك: "نتيجة للانفجار لقي رجل وامرأة في منتصف العمر حتفهم"، لافتا إلى أن فرق الطوارئ تعمل في مكان الحادث.‏

وفي وقت سابق، وأعلنت وزارة الداخلية الإسبانية، إن الشرطة ألقت القبض على زوجين سرقوا 93 كنيسة في 82 بلدة بشمال إسبانيا.

وقالت الوزارة في بيان، إن الحرس المدني في إسبانيا اعتقل شخصين لارتكابهما ما لا يقل عن 93 عملية سطو في كنائس في ما يصل إلى 82 بلدة مختلفة في كانتابريا وأستورياس وبالينسيا.