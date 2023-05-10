إسبانيا وأيرلندا تدعوان إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي

دعت وزارة الخارجية الإسبانية، إلى تجنب المزيد من التصعيد، مذكرة إسرائيل بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.

ودعت الخارجية الإسبانية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى المفاوضات لمنع المزيد من التصعيد، مؤكدة أن حل الدولتين هو الوحيد الممكن لتلبية تطلعات الجانبين.



بدورها، دعا رئيس الوزراء الايرلندي ميشال مارتن، إلى وقف التصعيد والامتناع عن الأعمال الاستفزاز في قطاع غزة.

وأعرب مارتن عن أسفه للخسائر في الأرواح في قطاع غزة المحاصر، مؤكدا أن قتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف.



وأدان رئيس الوزراء الايرلندي، هدم السلطات الإسرائيلية لمدرسة "التحدي 5" الممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال: إن مثل هذه الأعمال لها تأثير سلبي على التعليم الأساسي للأطفال الفلسطينيين، ودعا إسرائيل على عدم تنفيذ عمليات الهدم ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.