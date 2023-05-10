عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسبانيا وأيرلندا تدعوان إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني الدولي

إسبانيا وايرلندا
إسبانيا وايرلندا تدعوان إسرائيل إلى احترام القانون الإنساني

دعت وزارة الخارجية الإسبانية، إلى تجنب المزيد من التصعيد، مذكرة إسرائيل بضرورة احترام القانون الإنساني الدولي.

ودعت الخارجية الإسبانية الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى العودة إلى المفاوضات لمنع المزيد من التصعيد، مؤكدة أن حل الدولتين هو الوحيد الممكن لتلبية تطلعات الجانبين.


بدورها، دعا رئيس الوزراء الايرلندي ميشال مارتن، إلى وقف التصعيد والامتناع عن الأعمال الاستفزاز في قطاع غزة.

وأعرب مارتن عن أسفه للخسائر في الأرواح في قطاع غزة المحاصر، مؤكدا أن قتل المدنيين بمن فيهم الأطفال، أمر غير مقبول على الإطلاق، ويجب أن يتوقف.


وأدان رئيس الوزراء الايرلندي، هدم السلطات الإسرائيلية لمدرسة "التحدي 5" الممولة من الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية المحتلة.

وقال: إن مثل هذه الأعمال لها تأثير سلبي على التعليم الأساسي للأطفال الفلسطينيين، ودعا إسرائيل على عدم تنفيذ عمليات الهدم ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

560 جنيهًا في ساعات|هبوط قوي يضرب سوق الذهب وهذا سعر عيار21 الآن

للمتزوجين.. ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن ممارسة العلاقة الحميمية؟

أول تعليق من حكم مباراة الزمالك بشأن عدم احتساب ركلتي جزاء بروكسي

سبب وفاة محمود بكري.. معلومات أول مرة تعرفها عن مرضه

الحكومة تكشف حقيقة رفع سعر رغيف الخبز المدعم

بسبب العزومة.. تصعيد جديد من الزمالك ضد كهربا في الفيفا

مش فني بس.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن استبعاد نجم الأهلي

ترشيحاتنا

مدبولي: مجلس الوزراء انتقل بالكامل للعمل من العاصمة الإدارية

الحكومة تجتهد لصالح المواطن.. ماذا قال مصطفى مدبولي عن الحوار الوطني

تراجع الطلب على الذهب بمصر حاليا يساهم في استقرار الأسعار

لأول مرة بصالة الشباب والرياضة.. تقنية الفيديو جاهزة لنهائيات سوبر كرة السلة

وسط غضب أنصاره.. رئيس وزراء باكستان السابق يمثل أمام المحكمة| تفاصيل

بعد اتهام "أم زياد" أبناءها إقامة علاقات غير مشروعة|قرار مهم بشأن طليقها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدولة تتحمل كل الزيادات| كم تكلفة رغيف العيش في الموازنة الجديدة

لأصحاب النظر القوي.. هل وجدت الرقم 218 في صورة الوهم المحير

احترس.. تناول البطيخ بكميات كبيرة يصيبك بـ7 مشاكل صحية خطيرة

قائمة التعليمات تثير الجدل.. القصة الكاملة لطرد فتاة من مطعم بالتجمع

فيديو

درجات الحرارة تصل إلى 40 .. تحذير عاجل من الأرصاد

شاهد قبل الحذف.. عمرو يوسف ينشر مشاجرة تجمعه مع محمد ممدوح

عبير منير تكشف عن شرطها للموافقة على الزواج من أسامة أنور عكاشة

مفاجآت جديدة|ميار الببلاوي كلمة السر.. وفاء مكي تكشف خفايا جديدة بقضية الخادمتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مخطط جيورا إيلاند

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ماذا وراء بوابة الموت؟

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: رحلة المحروسة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي .. إصابتي بالسرطان ( 1 )

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن المصري لا يعرف حدودًا أو قيود

هند عصام

هند عصام تكتب: 40 يومًا على الفراق

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: حول الحاجة لإصلاح مجلس الأمن الدولي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ