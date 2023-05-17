تكريم أعضاء لجنة الإسكان الاجتماعي بأحياء العبور والسبيل في مدينة العريش

كرم اللواء مصطفى محمد مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ شمال سيناء والمشرف العام على مشروع الإسكان الاجتماعي بالمحافظة، اليوم الأربعاء، أعضاء لجنة الإسكان الاجتماعي بأحياء العبور والسبيل بمدينة العريش، وذلك بمنحهم شهادات التقدير تقديرًا لجهودهم في العمل خلال الفترة الماضية.

ونجح أعضاء اللجنة في إنهاء إجراءات حصر المستفيدين من مشروع الإسكان الاجتماعي ومن لهم أحقية الحصول على وحدة سكنية في حي العبور وحي السبيل، وهم من أبناء مركزي رفح والشيخ زويد، الذين تركوا منازلهم بسبب الحرب على الإرهاب.

وأكد المشرف العام أن المكرمين هم كل من منى برهومة، المشرف التنفيذي على مشروع الإسكان الاجتماعي للمنقولين بالمحافظة ورئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة كل من، سامي حميد أحمد، وسعيد محمد حمد، وناهض عبد الكريم عيد، من العاملين بمكتب الإسكان الاجتماعي بالسبيل، وأحمد كامل على، ومحمد إبراهيم مسلم، من العاملين بمكتب الإسكان الاجتماعي بالعبور.

120 وحدة سكنية:

يذكر أنه تم اجراء قرعة علنية على 120 وحدة سكنية للمنقولين من رفح والشيخ زويد بالعريش، بحضور اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء،سيناء، وذلك في المرحلة الثالثة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمنقولين من رفح والشيخ زويد.

وفي المرحلة الأولى، تم تسليم 288 وحدة سكنية في منطقة العبور عام 2019، وفي المرحلة الثانية تم تسليم 1110 وحدات سكنية على المتقدمين عام 2020.