كمين جوي محكم.. كيف استطاع صاروخ كينجال الروسي تدمير الباتريوت الأمريكية بأوكرانيا؟

كشفت مصادر روسية مطلعة، أنه تم تدمير منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" في أوكرانيا بواسطة صواريخ كينجال كانت محملة على طائرات ميغ-31 كا، حيث تم تدميرها بعد كمين جوي محكم.

وقالت المصادر، إن صواريخ كينجال الروسية تتميز بسرعتها الفائقة مما يسمح لها بالوصول إلى أهداف عسكرية في أوكرانيا في غضون دقائق، لافته إلى أنه لهذا تم تدمير منظومة الباتريوت الأمريكية في أوكرانيا، لأنها ليس لديها الوقت الكافي لتغيير موقعها بعد إطلاق صواريخ جديدة أو تحميلها بذخيرة جديدة.

وأضافت المصادر، أنه نظرا لسرعة الصواريخ الروسية الفرض صوتية، تعرضت أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية فجأة إلى كمين جوي، ولم تستطع أطقم أنظمة الصواريخ التابعة للعدو فعل أي شيء لحماية أنظمتها المضادة للطائرات.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها شنت مجموعة من الهجمات الناجحة على أوكرانيا، في استمرار لهجماتها على الخصم، وشل قدرتها على الحركة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت الدفاع الروسية، أنها استهدفت بصواريخ روسية عالية الدقة أهدافا عسكرية ومخازن ذخيرة أوكرانية، مضيفه أنها قامت بضربات أسفرت عن تدمير منظومة باتريوت الأمريكية للدفاع الجوي في العاصمة الأوكرانية كييف.