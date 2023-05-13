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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كيف رصدت روسيا وجود صواريخ باتريوت الأمريكية في أوكرانيا

نظام باتريوت
نظام باتريوت

قال مسئولان أمريكيان لشبكة “سي إن إن”،  إن روسيا حاولت تدمير نظام دفاع جوي باتريوت، أمريكي الصنع في أوكرانيا الأسبوع الماضي بصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت.

وذكر المسئولان أن الهجوم فشل، واعترض الجيش الأوكراني الصاروخ باستخدام نظام باتريوت، في أول استخدام ناجح معروف لنظام الدفاع الجوي المتقدم بعد أسابيع فقط من وصوله إلى البلاد.

وقال أحد المسئولين إن المدافعين الجويين الأوكرانيين أطلقوا صواريخ متعددة من صواريخ باتريوت من زوايا مختلفة لاعتراض الصاروخ الروسي، ما يدل على أنهم أصبحوا ماهرين بسرعة في استخدام النظام القوي. 

يعتقد المسئولون الأمريكيون أن الروس التقطوا الإشارات المنبعثة من باتريوت، ما سمح لهم باستهداف النظام باستخدام صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، والمعروف باسم كينزال.

حول نظام صواريخ باتريوت

يمتلك نظام صواريخ باتريوت رادارًا قويًا لاكتشاف الأهداف القادمة من مدى بعيد، ما يجعله منصة دفاع جوي قوية قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية وغير ذلك.

لكن انبعاثات الرادار الضروري لرصد التهديدات عن بعد يجعل من الممكن أيضًا للعدو اكتشاف بطارية باتريوت ومعرفة موقعها.

وقال المسئولون إن هناك طرقًا لإخفاء هذه الإشارات إلى حد ما، لكن من الواضح أن الجيش الروسي كان قادرًا على معرفة الموقع التقريبي لباتريوت المتمركزة خارج كييف.

وقال ميكولا أوليشوك، قائد القوات الجوية الأوكرانية، في نهاية الأسبوع الماضي، إن عملية الاعتراض تمت ليلة 4 مايو.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف سابقًا إن صواريخ باتريوت ستكون "بالتأكيد" هدف مشروع للقوات الروسية.

وذكر السكرتير الصحفي للبنتاجون الجنرال باتريك رايدر، في وقت سابق، أن الأوكرانيين استخدموا نظام باتريوت لاعتراض صواريخ كينزال، والتي يمكن أن تصل إلى سرعات تفوق سرعة الصوت.

تلقت أوكرانيا ما لا يقل عن نظامين باتريوت، أحدهما من الولايات المتحدة والآخر من ألمانيا، لتعزيز دفاعاتها الجوية، التي عجزت في السابق عن اعتراض المزيد من الصواريخ الروسية الحديثة.

 

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