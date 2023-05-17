بدء الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب في جدة.. تفاصيل

بدء الاجتماع التحضيري للقمة العربية في دورتها العادية الثانية والثلاثين، اليوم الأربعاء، بحضور وزراء الخارجية العرب مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وعلى هامش الاجتماع التحضيري، التقي وزير الخارجية، سامح شكري، اليوم الأربعاء، مع كلا من وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية بـ جدة في السعودية.

ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، على تويتر، إن الاجتماع تناول سبل دفع التعاون والعمل المشترك في إطار آلية التعاون الثلاثي بين الدول الشقيقة مصر والأردن والعراق.

وقبل يوم من اجتماع وزراء الخارجية، وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى السعودية، للمشاركة في اجتماعات غابت عنها سوريا منذ عام 2011.

وقال المقداد خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية إن مشاركة بلاده في هذه القمة تعتبر "فرصة جديدة حتى تقول دمشق للعرب أنها لا تتطلع إلى الماضي وإنما إلى المستقبل".