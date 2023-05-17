سوريا تثبت حضورها بقوة في جدة.. ونداء عاجل إلى اللاجئين

التقى وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، اليوم الأربعاء، عددا من وزراء خارجية الدول العربية على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في جدة.

والتقى المقداد اليوم نظراءه اللبناني عبد الله بو حبيب والتونسي نبيل عمار والعماني بدر بن حمد البوسعيدي والأردني أيمن الصفدي والإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي خليفة شاهين المرر، على هامش الاجتماعات التحضيرية للقمة.

وأكد وزيرا خارجية سوريا ولبنان، ضرورة عودة اللاجئين السوريين لبلادهم.

تنطلق أعمال القمة العربية في دورتها 32 بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، ‏الجمعة المقبلة، وسط العديد من التحديات والأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، ‏والتي تتزايد يوما تلو الأخر، والتي أخرها تصاعد الحرب بين الأطراف السودانية، ‏وفي ظل العديد من الأزمات الاقتصادية التي تجتاح دول العالم بسبب الحرب ‏الروسية الأوكرانية.



وتعد قمة جدة هى القمة العربية الثانية التي ستجمع القادة العرب خلال 6 أشهر، بعد قمة الجزائر التي عقدت في نوفبر الماضي، ستكون لها بصمة على الوضع العربي، والتي يعقد لها وزراء الخارجية العرب اجتماعا تحضيريا للقمة اليوم في جدة، وسبقه اجتماعات المندوبين الدائمين بالجامعة العربية.

