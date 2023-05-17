بني سويف.. قطع المياه عن سمسطا وبعض القرى والتوابع غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن مدينة سمسطا وتوابعها، وقرى (الشنطور ، المحمودية وكفر الشيخ عابد وتوابعهم )، غداً الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة الشيخ عابد.

وتعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.