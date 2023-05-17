عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف.. قطع المياه عن سمسطا وبعض القرى والتوابع غدا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن قطع المياه عن مدينة سمسطا وتوابعها، وقرى (الشنطور ، المحمودية  وكفر الشيخ عابد وتوابعهم )، غداً الخميس، من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك للقيام بأعمال صيانة بمحطة الشيخ عابد.

وتعرب الشركة عن اعتذارها عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، فإنها تناشد المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.

ببنى سويف تدبير احتياجاتهم بني سويف المنشآت الحيوية ركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف ركة مياه الشرب سيارات مياه شرب نقية شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصح شركة مياه الشرب والصرف الصحى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

النيابة تأمر بـ إيداع المتهم بدهس مهندس بجرافة لودرٍ إحدى منشآت الصحة النفسية

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

موضوعات متعلقة

حفاظا على الأرواح.. إنشاء مطبات صناعية مطلب أهالي بني زايد في بني سويف

ترشيحاتنا

أردوغان يعلن التوصل لاتفاق لتمديد «صفقة الحبوب» الروسية لمدة شهرين

رئيس الوزراء: الدولة نجحت في مضاعفة استثمارات القطاع الخاص

مدبولي: الرئيس السيسي وجه بمراجعة كل القوانين لجذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص

مدبولي: الاستثمارات المقدرة للعام المالي 2023-2024 بـ 1.6 تريليون جنيه

زيارة رسمية | سلطان عمان في القاهرة بعد أيام

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يلتقي نظيره الإيطالي لبحث التعاون العسكري المشترك

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ