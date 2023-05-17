دولة أوروبية تكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

قالت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على أن تصبح عضوًا في حلف الناتو طالما استمر الصراع، لكن لا يمكن تجاهل طلب كييف.

وقالت كالاس في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية: "لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الناتو عندما تكون الحرب مستمرة. لكن لا يمكننا تجاهل طلب كييف".

وأوضحت رئيسة وزراء إستونيا، أنه من الضروري تزويد أوكرانيا بمزيد من الذخائر بعيدة المدى.

وقالت كالاس: "إنهم لا يريدون مهاجمة روسيا.. لكن من أجل الدفاع عن أنفسهم، يحتاجون إلى سلاح يعمل بشكل أكبر".