عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دولة أوروبية تكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

أوكرانيا والناتو
أوكرانيا والناتو

قالت رئيسة وزراء إستونيا، كاجا كالاس، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا لن تكون قادرة على أن تصبح عضوًا في حلف الناتو طالما استمر الصراع، لكن لا يمكن تجاهل طلب كييف.

وقالت كالاس في مقابلة مع صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية: "لا يمكن لأوكرانيا الانضمام إلى الناتو عندما تكون الحرب مستمرة. لكن لا يمكننا تجاهل طلب كييف".

الدول الأكثر تضررا.. وساطة أفريقية جديدة لوقف الحرب في أوكرانيا|هل تنجح؟

رئيس بولندا: قدمنا جميع مقاتلات ميج-29 التي لدينا لـ أوكرانيا

وأوضحت رئيسة وزراء إستونيا، أنه من الضروري تزويد أوكرانيا بمزيد من الذخائر بعيدة المدى.

وقالت كالاس: "إنهم لا يريدون مهاجمة روسيا.. لكن من أجل الدفاع عن أنفسهم، يحتاجون إلى سلاح يعمل بشكل أكبر".

كييف حلف الناتو الناتو أوكرانيا استونيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتحاد الكرة يعتمد عدم انسحاب الزمالك من السوبر المصري.. خاص

قرار عاجل في الأهلي بشأن عقوبات الكاف قبل مواجهة الترجي

الدولار ينهار في السوق السوداء|سعر الأخضر الآن والخسائر المتوقعة للمتعاملين خلال 24 ساعة

انخفاض أسعار الذهب الأن.. وعيار 21 مفاجأة

قرار عاجل من المحكمة ضد مرتضى منصور في اتهامه بسب الخطيب وشوبير

بعد نشر قرار الرئيس رسميًا.. تفاصيل وجدول زيادة المعاشات 15%

نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني .. اعرف نتيجتك الآن

قبل مواجهة الترجي | الكاف يصدم الأهلي بعقوبات قاسية

موضوعات متعلقة

ضحاياها رجل و3 نساء.. مجزرة عائلية فى العراق..تفاصيل مروعة

كليتشدار: لن نترك تركيا لعقلية جلبت أكثر من 10 ملايين لاجئ غير نظامي

السر في الأعلام الأوكرانية.. الصين تحذر سفارات ومنظمات دولية من عرض «الدعاية المسيسة»

تصريحات عاجلة من رئيس مجلس النواب الأمريكي بشأن سقف الدين

بعد الاعتداء على أحد أقارب ماكرون.. تحذير قوي من الداخلية الفرنسية

خاص| مدير مركز الرياض للدراسات: السعودية تسعي لكتابة تاريخ جديد للعمل العربي

استعدادا للقمة العربية.. شكري يجتمع مع وزيري خارجية الأردن والعراق في جدة

سوريا تثبت حضورها بقوة في جدة.. ونداء عاجل إلى اللاجئين

ترشيحاتنا

بداية النهاية لـ الأخضر .. مستثمر أمريكي كبير يعلن اقتراب انهيار الدولار

أوكرانيا تعلن استعدادها لـ مبادرة سلام أفريقية لوقف الحرب الروسية

فتح باب التحويلات في المدرسة المصرية الدولية بالتجمع الخامس على هذا الرابط

لديه عين ثالثة.. رسالة من رغدة لـ عادل إمام في عيد ميلاده|خاص

دولة أوروبية تكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو

بعد إصابته بـ الصليبي | قرار رسمي في الزمالك بشأن الونش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. فيديو يوثق خناقة عنيفة بين عائلتين في ملاهي ديزني بأمريكا

علامة تحذيرية قد تشير لإصابة الطفل بسكتة دماغية

الخاطف شخص صادم.. فيلم يلم شمل فتاة بوالدها بعد 7 سنوات من اختطافها

يتخطى 40 ألف جنيه.. سعر فستان نجوى كرم يثير الجدل

فيديو

في عيد ميلاده.. لبلبة: الزعيم عادل إمام أيقونة فنية وفخر للفن العربى

مرتضى منصور يعود إلى الزمالك في حالة واحدة.. وقرار عاجل من المحكمة

فرمه باللودر .. تفاصيل مؤلمة في حادث دهس سائق لمهندس

انهيار الدولار في السوق السوداء | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صوتك يهمنا

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: تعزيز ثقافة الحوار وبناء الجمهوربة الجديدة

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: أخلاق القرية في المجر

اﻟﻤﺰﻳﺪ