رئيس بولندا: قدمنا جميع مقاتلات ميج-29 التي لدينا لـ أوكرانيا

قال رئيس بولندا، أندريه دودا، اليوم الأربعاء، إن وارسو قدمت لـ أوكرانيا جميع مقاتلات "ميج - 29" السوفيتية التي لديها، لافتا إلى أننا لن نزود كييف بـ مقاتلات F16 الأمريكية التي لدينا.

وفي وقت سابق، قالت البعثة الدائمة لـ بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إن وارسو أرسلت 14 طائرة مقاتلة من طراز "ميج - 29" إلى أوكرانيا.

وكشفت البعثة الدائمة لـ بولندا لدى الاتحاد الأوروبي، في تغريدة على “تويتر“: "من بين 28 طائرة تم نقلها إلى كييف في الوقت الحالي من قبل دول الناتو، أرسلت بولندا ما يصل إلى 14 مقاتلة من طراز ميج 29".

كما شددت على أن أكثر من نصف الدبابات التي استلمتها كييف من دول الناتو نقلتها بولندا إلى أوكرانيا.