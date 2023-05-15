ذعر في بولندا بعد رصد طائرات مسيرة مجهولة فوق المطارات.. تفاصيل

ذكرت إذاعة “RMF” البولندية، أن طائرات مسيرة مجهولة الهوية بدأت تظهر بشكل خطير بالقرب من طائرات الركاب البولندية في مطارات الجمهورية.

وأشارت إذاعة “RMF”، إلي أن الحادث الأول وقع يوم السبت في مطار وارسو شوبان، حيث حلقت الطائرة بدون طيار على مسافة خطرة، حوالي 30 مترًا، من طائرة الخطوط الجوية البولندية “LOT”.

وسجلت الحالة الثانية المماثلة اليوم الاثنين.

وقال إذاعة “RMF” البولندية، "حادث خطير آخر لطائرة بدون طيار كانت تحلق بالقرب من المطار، لاحظ طاقم طائرة تابعة لشركة Wizz Air كانت تحلق من مدينة أيندهوفن الهولندية، أثناء هبوطها في مطار كاتوفيتشي، وجود طائرة مسيرة في المطار بمنطقة حظر طيران”.