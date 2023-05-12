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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد حجب بولندا حسابات السفارة الروسية.. موسكو تهدد بإجراءات قاسية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، من أن موسكو تسمح باتخاذ إجراءات قاسية وغير متكافئة ردا على حجب حسابات السفارة والبعثة التجارية الروسية في بولندا.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، قالت زاخاروفا، في بيان صدر ونشر في موقع الخارجية الروسية، اليوم الجمعة:  "تتناقض مثل هذه الأعمال الشنيعة للسلطات البولندية مع المبادئ التقليدية للتعامل بين الدول المتحضرة وجميع الأحكام القانونية بما فيها مذكرة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961".

وتابعت: "كانت هناك احتجاجات للسفارة (الروسية) والعديد من المحاولات لتذكير البولنديين بالقانون الدولي والدعوات لعدم إظهار مثل هذا الإهمال الواضح للقوانين".

وأضافت: "نتيجة لذلك تم في مارس عام 2022 في إطار إجراءات انتقامية تجميد حسابات السفارة البولندية في روسيا والأموال الموجودة لها".

كما أشارت إلى أن "السلطات البولندية قامت في 3 مارس الماضي بتحويل الجزء الرئيسي من الأموال من حسابات المؤسسات الروسية إلى حسابات مكتب المدعي العام الإقليمي في بولندا "كدليل مادي".

وتابعت: "بهذه الصورة ما زلنا لا نستطيع استخدام هذه الأموال، بالرغم من أنه من السابق لأوانه الحديث عن مصادرتها. سنواصل محاولاتنا لتحقيق العدالة بأساليب قانونية، مع ذلك، نظرا لمبدأ المعاملة بالمثل في الدبلوماسية فإن السفارة البولندية في موسكو ممنوعة من الوصول إلى أموالها في البنوك الروسية، كما نؤكد احتمال اتخاذ إجراءات انتقامية غير متكافئة".

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