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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بسبب مرضها.. طليقة الفشاوى تفقد وزنها بهذه الإطلالات

صدى البلد

شاركت ندى الكامل طليقة الفيشاوى الجمهور بإطلالاتها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام وعلقت على إنقاص وزنها قائلة، عبر خاصية الستورى:"انا كان عندى مرض فى معدتى ساعدنى انى ابطل اكل ، و كمان انا كنت اخدت قرار ان لازم اخس".

وتتميزطليقة  الفنان احمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه من صورها بعد إنقاص وزنها..

ندى الكامل هي سيدة أعمال في مجال تصميم الأزياء والموضة، إلى جانب نشاطات أخرى لها في مجال الإنشاءات والمعمار والتطوير العقاري.

 

 

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