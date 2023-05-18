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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمركب صيد.. كوريا الجنوبية تحتجز مواطنين وأطفالا من جارتها الشمالية| لماذا؟

كوريا الشمالية وجارتها
كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، اليوم الخميس، بأن هناك مجموعة من المواطنين من كوريا الشمالية قاموا بالهرب من بلادهم على متن قارب صيد متجهين إلى كوريا الجنوبية، ولكن تم القبض عليهم في وقت سابق من شهر مايو الجاري.

وقالت الوكالة، إن المواطنين الكوريين الشماليين يخضعون الآن للاستجواب من قبل الوكالات الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك جهاز المخابرات الوطني، في قاعدة عسكرية في منطقة العاصمة سيول.

وأشارت الوكالة إلى أن إلى أن المواطنين الكوريين الشماليين، من بينهم أطفال، أعربوا عن نيتهم للهروب من بلادهم إلى جارتهم الجنوبية.

وانخفض في السنوات الأخيرة عدد الهاربين الكوريين الشماليين إلى الجنوب بسبب الضوابط الصارمة على الحدود التي تفرضها كوريا الشمالية لمواجهة انتشار كوفيد-19. 

وانخفض الرقم الذي بلغ حوالي 1,000 في عام 2019، إلى 229 في عام 2020 و63 في عام 2021، وفي العام الماضي، كان الرقم 67.

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