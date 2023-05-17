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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادقًا على خطة عمله.. زعيم كوريا الشمالية يتفقد قمرًا صناعيًا للتجسس

زعيم كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية وابنته

تفقد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أول قمر صناعي للاستطلاع العسكري في البلاد، معطيًا الضوء الأخضر لـ"خطة العمل المستقبلية".

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الشمالية اليوم الأربعاء، أجرى كيم التفتيش الموقعي أمام اللجنة التحضيرية غير الدائمة لإطلاق الأقمار الصناعية في اليوم السابق للتحقق من الوضع العام للقمر الصناعي للتجسس الجاهز للتركيب.

وأوضحت أنه "بعد الاطلاع بشكل مفصل على عمل اللجنة، تفقد قمر الاستطلاع العسكري رقم 1 الجاهز للتحميل بعد خضوعه للفحص النهائي للجمعية العمومية واختبار بيئة الفضاء".

ولفتت إلى أن كيم شدد على أنه "كلما زاد يأس الإمبرياليين الأمريكيين والأشرار الدمى في كوريا الجنوبية وصعدوا تحركاتهم للمواجهة ضد كوريا الشمالية، كلما مارسنا حقنا العادل في الدفاع عن النفس لردعهم".

وقالت الوكالة إن كيم وافق بعد ذلك على خطة العمل المستقبلية للجنة التحضيرية".

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