2.4 تريليون درهم.. التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات خلال شهرين

ارتفعت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بالدولة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ لأكثر من 2.43 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 40.7% خلال يناير وفبراير الماضيين مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 1.72 تريليون درهم منفذة خلال يناير وفبراير 2022.

وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال يناير وفبراير الماضيين، بواقع 1.563 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و867.3 مليار درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

ووصلت التحويلات في شهر يناير إلى 1.215 تريليون درهم منها 778.4 مليار درهم للبنوك و437.2 مليار درهم للعملاء، ونحو 1.214 تريليون درهم في شهر فبراير تشمل 784.7 مليار درهم للبنوك و430 مليار درهم للعملاء.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 194.6 مليار درهم موزعة على 3.57 مليون شيك خلال اول شهرين من العام بواقع 97.9 مليون درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير و96.7 مليون درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال يناير وفبراير الماضيين وصلت إلى 27.401 مليار درهم، وتضمنت 27.4 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و43.5 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 30.99 مليار درهم خلال يناير وفبراير الماضيين، وشملت 30.98 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و10.9 مليون درهم بالعملات المعدنية