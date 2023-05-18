مصطفى بكري يرثي شقيق النائب محمد أبو العينين بكلمات مؤثرة ..فيديو

تقدم الإعلامي مصطفى بكري بخالص العزاء للنائب محمد أبو العينين، في وفاه شقيقه الغالي أحمد أبو العينين، والذي وافته المنية يوم الأحد الماضي، وتم تشييع الجنازة يوم الثلاثاء الماضي من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن العزاء كان يضم فئات المجتمع، كأنها كانت مظاهرة لتعزية النائب محمد أبو العينين في مصابه الفادح.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن النائب محمد أبو العينين إنسان رائع ينحاز إلى الغلابة، وكان الراحل أحمد أبو العينين أحد رجال جمعية أبو العينين، وكان دائما يحنو على الغلابة وينحاز إليهم.

وأشار مصطفى بكري إلى أن محمد أبو العينين، لم يكن يدعم الفقراء من أجل مصلحة، خاصة أنه كان خلال أوقات سابقة لم يترشح أبو العينين لانتخابات مجلس النواب، وعندما ترشح اكتسح بجدارة ولأول مرة، لأنه إنسان وطني محب لهذا البلد، ويسعى للدفاع عن صورة مصر في الخارج.

سيلقى الجزاء الحسن عند الله

واستكمل مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه عندما ذهبنا إلى المقبرة رأينا حزنا في أعين محمد أبو العينين، ولكنه يدرك أن أحمد أبو العينين سيلقى الجزاء الحسن عند الله سبحانه وتعالى.