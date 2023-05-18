عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الصحة: إنشاء مراكز متخصصة في جميع المحافظات لتقديم خدمة متميزة للمرضى

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

قال الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن تقديم الخدمة الصحية ينقسم إلى عدة مستويات، مستوى الرعاية الأولية والثانوية والمستوى الثالث ثم هناك مراكز تمييز تخصصية في تقديم نوع واحد من أنواع الرعاية الطبية.

txt

الصحة: توعية 76 ألف مواطن من المترددين على وحدات الصدر بالمحافظات

txt

متحدث الصحة يكشف مفاجأة عن متلازمة ما بعد الإصابة بكورونا

واضاف "خالد عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وجه بإنشاء مراكز متخصصة في تخصص واحد بجميع المحافظات تكون متميزة بتقديم نوع واحد من الخدمة، بالإضافة إلي المستشفيات العامة التي تحتوي على العديد من التخصصات.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن المراكز المتخصصة تكون مثل المستشفيات المتخصصة في تخصص واحد مثل مستشفي الجلاء المتخصصة في النساء والتوليد وغيرها.

الدكتور حسام عبد الغفار الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة المراكز المتخصصة المستشفيات المتخصصة تقديم الخدمة الصحية قناة الحدث اليوم متحدث وزارة الصحة مراكز متخصصة وزارة الصحة والسكان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أرقام جلوس الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم الآن

تثبيت أسعار الفائدة.. البنك المركزي المصري يحسم قراره

نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس 2023 بعد تداولها على فيسبوك |صور

تعليق مثير من خالد الغندور بعد فوز يد الزمالك على الأهلي

حقيقة سحب نجل الزعيم الهاتف من عادل إمام.. تفاصيل

المتسولة طلعت مليونيرة| الجزار خلص عليها وابنتها في إمبابة من أجل ثروتهما.. تمتلك 4 عقارات

نقابة الفلاحين تطرح عجولا للأضاحي بأسعار مخفضة.. اعرف الكيلو بكام

شاهد.. الاستقبال السعودي للرئيس السوري بمطار الملك عبد العزيز لحضور قمة جدة

ترشيحاتنا

متحدث الصحة: الوزير وجه بوضع خطة لإنشاء مراكز متخصصة بكافة المحافظات.. فيديو

قوات الاحتلال تمنع رفع آذان المغرب في الأقصي

أعمال استفزازية مرفوضة | الصحفيين تدين اقتحام مسئولين إسرائيليين المسجد الأقصى

كيف يفتح الله لك أبواب الرزق.. خطوات حددها العلماء

السنباطى وبليغ.. ناقدة فنية تقسو على عمرو مصطفى بسبب أغنية لأم كلثوم

تثبيت الفائدة.. مفاجأة بشأن سعر الدولار ومعدلات التضخم بعد قرار البنك المركزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عملت كارثة ..شاهد ايتن عامر في صالون التجميل تشعل السوشيال ميديا

منتخب كامل.. محترفون مصريون في الظل| لماذا لا يستفيد بهم مدرب الفراعنة؟

احذر توجيه المروحة على جسمك خلال النوم | اعرف السبب

أضرار بدائل السكر الدايت تفوق التوقعات | أبرزها مرض السكري

فيديو

فشل في الاعتداء عليها فتخلص من زوجها| جريمة تهز المنوفية

ابن عادل إمام سحب الهاتف من الزعيم | اعرف حقيقة القصة

صورة مي كساب تثير ضجة| تفاصيل عملية جراحية غيرت حياتها

نفسي أعيش وأشوفها عروسة .. انهيار ماجد المصري على الهواء لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ