الصحة: إنشاء مراكز متخصصة في جميع المحافظات لتقديم خدمة متميزة للمرضى

قال الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث وزارة الصحة والسكان، إن تقديم الخدمة الصحية ينقسم إلى عدة مستويات، مستوى الرعاية الأولية والثانوية والمستوى الثالث ثم هناك مراكز تمييز تخصصية في تقديم نوع واحد من أنواع الرعاية الطبية.

واضاف "خالد عبد الغفار" خلال مداخلة هاتفية علي قناة "الحدث اليوم" الفضائيه، أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وجه بإنشاء مراكز متخصصة في تخصص واحد بجميع المحافظات تكون متميزة بتقديم نوع واحد من الخدمة، بالإضافة إلي المستشفيات العامة التي تحتوي على العديد من التخصصات.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، أن المراكز المتخصصة تكون مثل المستشفيات المتخصصة في تخصص واحد مثل مستشفي الجلاء المتخصصة في النساء والتوليد وغيرها.