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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الصحة: نستهدف تطوير وحدات الرعاية الأساسية وزيادة التخصصات وعدد ساعات العمل

الدكتور حسام عبد
الدكتور حسام عبد الغفار

كشف الدكتور حسام عبدالغفار متحدث وزارة الصحة والسكان، تفاصيل التوجيه الوزاري بشأن بضع خطة متكاملة لإنشاء مراكز تميز تخصصية بجميع المحافظات، لافتا إلى أن تقديم الخدمة الطبية ينقسم إلى عدة مستويات بينها الرعاية الأولية والثانوية والثالث ومراكز التميز التي تستهدف تقديم نوع واحد من الخدمة.

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وأضاف “حسام عبدالغفار” في مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، تم مناقشة  الاستراتيجية الوطنية للصحة والسكان، وفقا لخطة الدولة للتنمية 2030  والتي تستهدف تطوير الخدمات المقدمة في وحدات الرعاية الأساسية وزيادة التخصصات وعدد ساعات العمل والتوسع في مظلة التأمين الصحي.

 

وأشار متحدث وزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزارة تعد وتجهز لمؤتمر العالمي لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسكان والصحة والتنمية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والمقرر عقده في شهر سبتمبر المقبل.
 

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