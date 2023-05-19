تحويلات مرورية بعد غلق كلي لطريق 26 يوليو من ميت عقبة.. صور

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إجراء غلق كلي لطريق 26 يوليو بداية من منطقة ميت عقبة وحتى أعلى نفق وادي النيل لمدة يومين لرفع كفاءة الطبقة الاسفلتية بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة في إطار مشروع المونوريل.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل خط طراد النيل بالمهندسين - ٦ أكتوبر والقيام برفع كفاءة الطبقة الإسفلتية للمنطقة بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة لمحور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ أكتوبر اتجاه مناطق نادى الزمالك وكوبرى ١٥ مايو وذلك ضمن الأعمال التحضيرية لتسليم موقع أعمال محطة مونوريل (وادى النيل بمشروع المونوريل خط ٦ أكتوبر نطاق محافظة الجيزة ( بداية من محطة وادى النيل بالمهندسين - حتى المدينة الصناعية بمدينة ٦ أكتوبر).

لذا يستلزم الأمر إجراء غلق كلي لطريق ٢٦ يوليو أمام حركة المرور في الاتجاه المشار اليه بداية من منطقة ميت عقبة حتى أعلى نفق وادى النيل وذلك لمدة (يومان) ابتداء من الساعة ١٢ صباح يوم السبت الموافق 20/5/2023 حتى الساعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق 21/5/2023.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة لتنفيذ التحويلة المرورية الآتية :-

أولا: حركة المركبات القادمة من محور ٢٦ يوليو بالاتجاه القادم من ميدان لبنان ومدينة ٦ اكتوبر وترغب بالسير اتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين تقوم بالدخول يميناً الى طريق الخدمة بمحور ٢٦ يوليو.

- استكمال السير بطريق الخدمة حتى تجاوز منطقة الأعمال والعودة مرة أخرى الى طريق ٢٦ يوليو الرئيسي إتجاه كوبرى ١٥ مايو ومناطق المهندسين .

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة بمحيط منطقة الاعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة .

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