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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب التيارات المائية.. مصرع شاب غرقا في بحر العريش

غريق في بحر العريش
غريق في بحر العريش ارشيفية

لقى  شاب مصرعه غرقا اليوم الجمعة، في بحر العريش، محافظة شمال سيناء، عقب نزوله للاستحمام، رغم التحذيرات من عدم نزول مياه البحر المتوسط  لوجود تيارات المائية.. و قد تمكن أفراد الإنقاذ بمدينة العريش، من استخراج جثة الشاب الذي تعرض للغرق، وتم إخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم. 

 

آل قويدر

 

حيث تم استخراج جثة الشاب من مياه البحر بمنطقة ال قويدر، والتي تم  نقلها إلى مستشفى العريش العام، وإخطار الأجهزة المعنية لاتخاذ اللازم.

وقال شهود العيان، إن الشاب الغريق يدعى أحمد .ح. قد نزل مياه البحر للاستحمام، إلا أن التيارات المائية سحبته إلى الداخل ولم يتمكن من العودة إلى الشاطئ.

 

حيث تمكن أفراد الإنقاذ انتشال الجثة من وسط الأمواج وتم نقل الجثة إلى مستشفى العريش العام تحت تصرف  الأجهزة المعنية.

 

وقد حاول أفراد الإنقاذ من المتطوعين إنقاذ الشاب، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بأسفيكيا الغرق.

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العريش شاب غرقا بحر الاستحمام

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