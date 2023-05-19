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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد| لحظة استقبال ولي العهد السعودي لـ الرئيس السوري في مقر انعقاد القمة العربية

لحظة استقبال ولي
لحظة استقبال ولي العهد السعودي لـ الرئيس السوري في مقر انعق

استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الخميس،  الرئيس السوري، بشار الأسد، في مقر انعقاد القمة العربية بمدينة جدة  الـ 32.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون السورية إن الأسد سيلتقي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، على هامش القمة العربية.

ووصل الأسد، أمس الخميس، إلى مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.

كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، وصالح التركي أمين محافظة جدة، والوزير المفوض سلمان بن هزاع المطيري رئيس بعثة الشرف، واللواء صالح عواض الجابري مدير شرطة منطقة مكة المكرمة.

دعوة من خادم الحرمين

وكان الأسد تلقى في العاشر من مايو الجاري دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود  للمشاركة في القمة، ونقل الدعوة له السفير نايف السديري سفير السعودية في الأردن.

ومن المقرر أن تركز أجندة القمة على عودة سوريا إلى الجامعة العربية، بالإضافة إلى العلاقات العربية مع دول الجوار، وكذلك الوضع المتفجر في السودان والقضية الفلسطينية.

و أكد "الأسد" أن انعقاد القمة العربية في السعودية سيعزّز العمل العربي المشترك، لتحقيق تطلعات الشعوب العربية.

محمد بن سلمان ولي العهد السعودي الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية جدة

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