عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشيدا بالسعودية| زيلينسكي من القمة العربية: لن نخضع لروسيا ومجبرون على القتال

زيلينسكي
زيلينسكي


 ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة كلمته أمام القمة العربية في جدة، متوجها بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافته في قمة جدة

وقال زيلينسكي أمام القمة العربية في جدة إن أوكرانيا لم تختار الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى، مشيرا إلى ان ما يحدث في كييف حرب وليس مجرد نزاع.

وأشاد زيلينسكي بالوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده مجبرة على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه، ومؤكدا عدم خضوع بلاده أبدا للمطامع الروسية.

وجاء ذلك بعدما جدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موقف المملكة الداعم لخفض حدة الأزمة الأوكرانية.

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة العربية، على متن طائرة حكومية فرنسية أقلعت من بولندا.

وقال زيلينسكي، بمجرد وصوله السعودية في تغريدة له عبر تويتر، إنه بدأ: "أول زيارة على الإطلاق إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي".

وأكد الرئيس الأوكراني أن "المملكة العربية السعودية تلعب دورا مهما لعودة شعبنا وإحلال السلام وتعاون الطاقة. ونحن على استعداد لنقل تعاوننا إلى مستوى جديد".

وتابع :" أولوية زيارتي لجدة ستكون مناقشة صيغة للسلام ".

وأضاف أنه سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة.
 

القمة العربية القمة العربية في جدة زيلينسكي الرئيس الأوكراني كييف الأمير محمد بن سلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي ورحيلي عن شركة صوت الدلتا

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

أبرزها أون تايم سبورت.. تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي

ترشيحاتنا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

أزمة سوريا كان ثمنها غاليا.. العاهل الأردني: السلام العادل يتحقق بإقامة دولة فلسطينية

شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد أدائه مناسك العمرة

السيسي : المنطقة العربية مرّت السنوات الأخيرة بظروف استثنائية وقاسية

الرئيس السيسي : مصر تحذر من استمرار الصراع في فلسطين | فيديو

نشكر مصر| السفير الفلسطيني يوجه رسالة لـ صدى البلد أثناء القمة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه مريلة المطبخ.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم

هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

سعر فستان إليسا في جدة يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي؟.. فيديو

المليونيرة المتسولة والجزار.. ماذا جرى في جريمة إمبابة

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ