مشيدا بالسعودية| زيلينسكي من القمة العربية: لن نخضع لروسيا ومجبرون على القتال



ألقى الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة كلمته أمام القمة العربية في جدة، متوجها بالشكر لولي العهد الأمير محمد بن سلمان لاستضافته في قمة جدة

وقال زيلينسكي أمام القمة العربية في جدة إن أوكرانيا لم تختار الحرب ولم تنخرط في أي أعمال عدائية في أراضي دول أخرى، مشيرا إلى ان ما يحدث في كييف حرب وليس مجرد نزاع.

وأشاد زيلينسكي بالوساطة السعودية للإفراج عن الأسرى.

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده مجبرة على مواصلة القتال ولا أحد يوافق على تسليم أرضه، ومؤكدا عدم خضوع بلاده أبدا للمطامع الروسية.

وجاء ذلك بعدما جدد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، موقف المملكة الداعم لخفض حدة الأزمة الأوكرانية.

وصل الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لحضور قمة جدة العربية، على متن طائرة حكومية فرنسية أقلعت من بولندا.

وقال زيلينسكي، بمجرد وصوله السعودية في تغريدة له عبر تويتر، إنه بدأ: "أول زيارة على الإطلاق إلى المملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات الثنائية وعلاقات أوكرانيا مع العالم العربي".

وأكد الرئيس الأوكراني أن "المملكة العربية السعودية تلعب دورا مهما لعودة شعبنا وإحلال السلام وتعاون الطاقة. ونحن على استعداد لنقل تعاوننا إلى مستوى جديد".

وتابع :" أولوية زيارتي لجدة ستكون مناقشة صيغة للسلام ".

وأضاف أنه سيلتقي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في جدة.

