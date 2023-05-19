توفير 3612 فرصة عمل برواتب تبدأ من 2700 جنيه.. بروتوكول تعاون مع الرياضة لتدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب .. وزير القوي العاملة يباشر مهامه بالعاصمة الإدارية

حصاد الأسبوع في وزارة القوي العاملة ..

حصاد الأسبوع في وزارة القوي العاملة ..

توفير 3612 فرصة عمل في 16 محافظة برواتب تبدأ من 2700 جنيه

بروتوكول تعاون مع "الرياضة" لتدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب

وزير القوي العاملة يباشر عمله من مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

تحصيل مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن بصفة نهائية لأرض الوطن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأخبار المهمة - من 13 إلى 19 مايو الجاري- حيث واصل وزير القوي العاملة حسن شحاتة اجتماعته ولقاءاته، واختتم الأسبوع بعقد لقاء في بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية مع وكلاء الوزراء، ومديري العموم.

ووقع بروتوكول تعاون مع وزير الشباب والرياضة، شهده رئيس مجلس الوزراء ،وذلك فى مجال التدريب المهنى والتشغيل، وأعلنت الوزارة عن الاستعدادات الجارية لإطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ، وتقديم السياسات البديلة التي تُقدمها الدولة والخاصة بالتدريب والتشغيل.

كما شهدت الوزارة مجموعة من الأنشطة ،والخدمات، علي مستوي مديرياتها المنتشرة في جميع المحافظات.

وأعلنت الوزارة عن افتتاح الورشة الثانية التدريبية لـ 29 من مفتشي العمل في 8 محافظات، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشآت، كما أصدرت الوزارة نشرة التوظيف نصف الشهرية التى توفر فرص عمل للشباب من الجنسين داخل منشآت القطاع الخاص بالمحافظات ، فضلا عن عودة مستحقات جديدة للعمالة المصرية المغادرة الأردن نهائيا إلي أرض الوطن.

وفيما يلي تفاصيل الحصاد:

الوزير في مقر الوزارة بالعاصمة الجديدة:

إختتم وزير القوى العاملة هذا الأسبوع بعقد إجتماع داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية ،مع عدد من وكلاء الوزراء،ومديري العموم ،والعاملين بالوزارة ،لمباشرة بعض الملفات،ومتابعة الإجراءات النهائية لتسكين العاملين داخل المقر الجديد للوزارة، في إطار عملية الانتقال التدريجي لجميع العاملين من مقر الوزارة بمدينة نصر إلى مقرها الجديد في العاصمة الإدارية ،تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية.

وأشاد الوزير بالتجهيزات داخل المقر ،وقال انها تتمتع بأفضل التقنيات، وأحدث النظم التكنولوجية لمواكبة تطورات العصر، بما يساهم في تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل وعاجل، واستمع لشرح تفصيلي من منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير،رئيس اللجنة المختصة بشأن متابعة إجراءات الإنتقال للعاصمة، وحالة مكاتب الموظفين،ورؤساء الإدارات المركزية، وقاعات الإجتماعات،ومدخل العاملين الذي يعمل بالكروت الذكية،والمربوط الكترونيا بإدارات الموارد البشرية و الحسابات، ومدى جاهزية الوزارة لذلك، فضلا عن تشغيل أجهزة الحاسب الآلي، موجهاً بأهمية الاستمرار في تدريب العاملين وتأهيلهم للانتهاء من عملية التحول الرقمي لكافة أعمال الوزارة والخدمات المقدمة الكترونياً للمواطنين .

والتقطت كاميرا القوى العاملة صورا لعدد من العاملين أثناء مباشرة أعمالهم من داخل مكاتبهم .

بروتوكول مع الشباب والرياضة :

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة، بشأن التعاون في مجال تدريب وتشغيل وتنمية مهارات الشباب المصرى..وقع بروتوكول التعاون حسن شحاتة، وزير القوى العاملة،و الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

ويستهدف البروتوكول تقديم أفضل الخدمات للشباب المصرى من خلال إعداد ملتقيات التوظيف المشتركة ميدانيا وإلكترونيا، لتوفير العمل اللائق للشباب والعمل على تدريب الشباب على الحرف والمهن المختلفة، واطلاعهم على الأفكار الحديثة فى مجال ريادة الأعمال مما يسهم فى تشجيع ثقافة العمل الحر وتوفير المزيد من فرص العمل، مع التأكيد على أهمية التدريب المهني، والتدريب التحويلي في دعم الاقتصاد الوطني والحد من البطالة، وتعزيز نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات في مجالاتها المختلفة، وذلك من خلال عقد ورش عمل وبرامج تدريبية تعتمد على الاستفادة من خبرات الطرفين في هذا المجال، وكذا الاستفادة من طاقات وابتكارات وإبداعات الشباب فى نشر ثقافة العمل والسلامة والصحة المهنية من خلال الأعمال الفنية المختلفة التى يمكن تنفيذها من خلال الشباب.

وبموجب بروتوكول التعاون ستقوم وزارة القوى العاملة بإتاحة مقار التدريب المهنى التابعة لها لتدريب راغبي الانخراط في برامج التدريب المهني التي يتم تنفيذها، وكذا توفير فرص العمل وإقامة ملتقيات التوظيف وبرامج التوجيه والإرشاد الوظيفى، التى تخدم جميع فئات المجتمع وعلى الأخص الفئات الأولى بالرعاية، فضلا عن إتاحة وحدات التدريب المتنقلة لتدريب الشباب داخل مراكز الشباب بالتدريب على مهن يحتاجها سوق العمل، وكذلك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة فى إيجاد رعاة للبرامج والأنشطة والملتقيات التي يتم تنفيذها، وكذا إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات التعاون، والمشاركة في عقد المؤتمرات والندوات وورش عمل في مجالات التعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى متابعة الشباب المعينين من خلال ملتقيات التوظيف المنفذة وفق هذا البروتوكول لمدة ستة أشهر وموافاة وزارة الشباب والرياضة بنتائج المتابعة كل ثلاثة أشهر.

فيما نص البروتوكول على أن تلتزم وزارة الشباب والرياضة بتوفير أماكن إقامة ملتقيات التوظيف والدورات التدريبية داخل الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للوزارة، وتوفير المدربين المعتمدين والمديريات التابعة لها لتقديم التدريبات المشتركة فى مختلف مجالات التعاون، وكذا تشجيع الشباب الباحث عن عمل وحثه على رفع مهاراته المهنية والالتحاق ببرامج التدريب المهنى، مع إجراء الدعاية اللازمة بين الشباب للدورات والندوات والبرامج التدريبية والأنشطة التى يتم تنفيذها وفقا لهذا البروتوكول.

توفير فرص عمل للشباب:

وخلال الأسبوع أعلنت وزارة القوى العاملة عن تلقيها طلبات من 65 شركة قطاع خاص في 16 محافظة لشغل 3612 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي ،وذلك للتقديم عليها خلال شهرى مايو ويونيو 2023 .

ووجه وزير القوى العاملة جميع المديريات بمتابعة هذه الفترة لحين استلامها من راغبي العمل ،وتحرير العقود مع صاحب العمل ،وان تتضمن بنودا تحمي حقوق طرفي العمل "العامل وصاحب العمل ".

وأوضحت النشرة التوظيف الدورية التي تصدر عن الوزارة كل 15 يوما، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وتعدها منى شوقي باحث أول بالإدارة، تعلن هذا الاسبوع عن أن فرص العمل متوفرة في 16 محافظة، هي:

القاهرة ، والجيزة ، وبورسعيد، وأسيوط ، والإسكندرية ، والغربية، والمنوفية ، والفيوم ، والسويس ، والقليوبية ، والشرقية، ودمياط ، والدقهلية ، والمنيا ، والوادي الجديد، والبحر الاحمر .

وأشارت النشرة إلي التخصصات المطلوبة بالنشرة وهي : مهندسين ميكانيكا وإنتاج وكهرباء، ومحاسبين ، ومندوبين مبيعات ،ومشرفين جودة ، وأخصائى سلامة وصحة مهنية ، ومدير مطعم ، ومساعد مدير ، وعمال إنتاج ، وصيدلى ، وكيميائى ، ومساعد صيدلى ، وسكرتارية ، وأفراد أمن بمواقع مميزة ، وكول سنتر ، ومسئولين إئتمان ، ومدرسين ، ومشرفين رياض أطفال ، وكافة التخصصات الفندقية ، ومهن التفصيل والخياطة ، وفنيين ، وسائقين ، وعمال نظافة ،وتخصصات أخرى .

كما شملت النشرة مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات ، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية وذلك فى إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل ذوى الإعاقة خلال الفترة الحالية ، والزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالى عمالها من ذوى القدرات الخاصة وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2018 .

واشتملت علي تفاصيل وعناوين هذه الفرصة موجودة على الموقع الرسمي للوزارة وصفحتها على "فيس بوك ".

وكان حسن شحاتة قد وجه جميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له ،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل.

وتقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات القوى العاملة بالمحافظات باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة الفرص التي تقدمها.

الهجرة غير الشرعية :

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن الإستعدادات الجارية لاطلاق حملة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ،وتقديم السياسات البديلة التي تُقدمها الدولة والخاصة بالتدريب والتشغيل، ،ورفع الوعي بين العمال الحاليين في مصر، والباحثين عن عمل بشأن التشريعات الوطنية والدولية والتدابير المُتخذة لحمايتهم فضلا عن طرق البحث عن عمل لائق وأمن، وضمان الحصول على فرص عمل بالداخل والخارج بما يتوافق مع المعايير الدولية العادلة للتوظيف وحقوق العمال.

وأيضا تغيير الصورة الذهنية لدى الشباب في إتجاه العمل الحر والمشروعات الصغيرة،و زيادة وعي الرأي العام بشأن الحق في التوظيف العادل وفرص العمل اللائقة.

جاء ذلك خلال إجتماع إنعقد بمقر الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالوزارة بحضور ممثلين عن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية،والوكالة الأسبانية للتنمية الدولية ،وشركة axeer" ".. .

وقال الوزارة : إن توجيهات وزير القوى ،سرعة إطلاق هذه الحملة الإعلامية والتركيز على حث الشباب للإقبال على العمل الحر ،وإقامة المشروعات الصغيرة ،والإستفادة من خطط الوزارة في التدريب المهني المجاني لتأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.

وأوضحت الوزارة أن الحملة المُرتقبة تستهدف العاملين وكذلك الراغبين في الالتحاق بسوق العمل في مصر وخارجها للتعريف بحقوقهم وواجباتهم من خلال تعريفهم بالمبادئ والحقوق الاساسية في العمل والتشريعات الدولية والوطنية فضلا عن سبل البحث عن وظائف في الخارج، وضمان الوصول إليها بطريقة مناسبة وأخلاقية لضمان شرعية الإقامة والتوظيف في البلدان الأخرى.

وأوضحت أن الخطة الإعلامية تأتي في إطار مشروع تعزيز حوكمة الهجرة مع الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية،واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية ،حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز قدرة المؤسسات المصرية، وتبادل المعرفة والخبرة من أجل إدارة مناسبة للهجرة..وبحسب البيان تتلخص الحملة الإعلامية في إنتاج وتصميم وتنفيذ محتوى رقمي يخدم أهداف الحملة وينشرها على مواقع الويب ومنصات التواصل الاجتماعي ذات الصلة "تويتر،إنستجرام، فيسبوك،وقنوات بث،واتس آب، شبكة Google الإعلانية"،ويتضمن المحتوى الرقمي: مقاطع فيديو قصيرة ورسوم متحركة ورسوم بيانية وصور GIF وشعارات ‏الويب.

وكذلك إنتاج مقاطع صوتية باللغة العربية بمتوسط 30 إلي 60 ثانية للتوزيع عبر الإعلانات الإذاعية وحملات واتس آب،وتنظيم أيام توعوية من خلال العربات المتنقلة التابعة لوزارة القوى العاملة في القرى ،وأيضا إنتاج مواد توعية مثل الملصقات والنشرات الخاصة بالأحداث والكتيبات لنشر الرسائل الرئيسية لزيادة الوعي بحقوق العمال والتوظيف العادل،ورصد وتحليل التغطية من خلال التقارير السردية الشاملة التي تحتوي على مؤشرات الأداء الرئيسية KPI وتعديل خطة التنفيذ وفقا لذلك.

توعية "مفتشي العمل" :

وقالت الوزارة انه بالتنسيق مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة،تم افتتاح الورشة الثانية التدريبية لـ 29 من مفتشي العمل في 8 محافظات، لتعزيز دورهم في التفتيش على المنشأت وتطبيق القوانين ذات الصلة .

وتستهدف الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تنفذ 4 ورش تدريبية تتضمن تدريب المفتشين الجدد ، على نظام الحوسبة والقوانين ذات الصلة لتيسير عملهم ،وللنهوض بأدائهم وتطوير مهاراتهم، وإيجاد آليات تدعم وتعمل على تسهيل قيامهم بالمهام المُكلفين بها،خاصة في الدعم الإليكتروني، تماشياً مع سياسات التحول الرقمي ،وتطبيقًا لمبادئ الحوكمة المؤسسية ،حيث أن الورشة الحالية تقوم بتدريب مفتشين عمل من محافظات:القاهرة، والجيزة، والفيوم،و الغربية،و الشرقية،و دمياط،والبحيرة ،وأسوان .

عودة مستحقات العمالة المصرية بالاردن:

ونجح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في المتابعة مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن في استكمالا لما تم تحويله سابقا، من عملية تحويل القائمة الـ 125 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 114 عاملاً مصرياً لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.وقال البيان أن حسن شحاتة وزير القوى العاملة تلقى تقريرا من الملحق العمالي بمكتب التمثيل العمالي بالأردن أسامة إبراهيم محمد، أعلن فيه وبالأسماء عن كافة معلومات هذا الاستحقاق، مناشدا جميع المواطنين الذين لهم مستحقات لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، مراجعة الأسماء على موقع وزارة القوى العاملة، وكذلك المنشورة على صفحة "الفيس بوك" الخاصة بالسفارة المصرية بالأردن، وذلك للاستعلام عن الأسماء، وفي حال إذا كان الاسم موجودًا على المستفيد سرعة التوجه إلى أقرب فرع لبنك القاهرة لصرف المستحقات فورًا.

وأضاف الملحق العمالي أنه طبقًا لإجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بالأردن، سيتم استرجاع المبالغ غير المصروفة بعد مرور 50 يومًا من تاريخ الإعلان عن تحويل المستحقات، مشيرًا إلى أنه يتم بشكل مستمر التنسيق والتجهيز لإرسال باقي الدفعات لمستحقيها تباعًا، فور تدقيقها من الجهات المعنية حفاظًا على حقوق المواطنين المستحقين لهذه الدفعات، وتضم القائمة الجديدة الأسماء المنشورة على الصفحة الرسمية للوزارة .

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