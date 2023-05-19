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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أغلى سندوتش بيض.. بلوجر تثير الجدل حول سعر وجبة إفطار في لندن

بلوجر تثير الجدل
بلوجر تثير الجدل

أثارت بلوجر بريطانية الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجربة وصفتها بالصادمة لتناول أغلى وجبة طعام في مطعم داخل مدينة لندن ترتكها في ذهول. 
 

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وحسب ديلي ستار البريطانية، قالت المدونة التي عرفت على موفع تيك توك باسم Boujiefoodie93، والتي تعمل على تجربة وجبات الطعام المختلفة، أنها قررت تجربة مطعم  Hide Mayfair  الحاصل على نجمة ميشلان، وذهبت لتتناول ما وصفته في بث مباشر على صفحتها الشخصية ب “اغلى وجبة فطار تناولتها في حياتي”. 
 

وفي الفيديو ، الذي حصد أكثر من 500 ألف مشاهدة ، أوضحت المؤثرة أنها أنفقت ما مجموعه 180 جنيهًا إسترلينيًا على وجبة إفطار لشخصين في المكان - بما في ذلك المشروبات.

وعندما جاء وقت دفع الحساب، أوضحت أنها صُدمت من تكلفة 32 جنيهًا إسترلينيًا للبيض المخفوق على قطعة واحدة من الخبز المحمص مع بعض الاضافات الرديئة التي لا طعم لها في الأعلى.

وفي حديثها إلى متابعيها على TikTok ، أوضحت: 'هذه هي أغلى بيضة مخفوقة على الخبز المحمص الذي تناولته على الإطلاق.

وأعلن عشاق الطعام أن 'المعجنات الحلوة تستحق سعرها ولكن ليس الخبز المحمص بالبيض المخفوق.'

وقال ممثل عن HIDE: 'نحن بالطبع نشعر بخيبة أمل لقراءة هذا التعليق ، على الرغم من سعادتنا لاستمتاع الضيف ببقية وجبة الإفطار وتجربته بشكل عام.

بلوجر وجبة لندن

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