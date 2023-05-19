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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 33 حالة تعد على أراضي أملاك الدولة في أسيوط

إزالة تعديات أسيوط
إزالة تعديات أسيوط

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم استرداد 4166 متر مربع و368 فدان أملاك دولة خلال حملة مكبرة خلالها إزالة 33 حالة تعدي بمركزي منفلوط وأسيوط ضمن حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ 21 للازالات لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 33 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي منفلوط وأسيوط واسترداد 4166 متر مربع مباني و368 فدان زراعة حيث تم في مركز منفلوط إزالة 12 حالة تعدي على أملاك دولة وتنظيم بمساحة 1216 متر مربع و12 حالة تعدي مباني أرض زراعية على مساحة 1160 متر مربع وحالة تعدي على أرض تابعة لهيئة التعمير بمساحة 700 متر مربع.

وفي مركز أسيوط تم تنفيذ إزالة لعدد 4 حالات تعدي بالمباني على أراضي أملاك دولة تابعة هيئة التعمير على مساحة 2250 متر مربع و4 حالات تعدي على أملاك دولة زراعة هيئة تعمير بمساحة 368 فدان.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الأولى من الموجة بلغ 528 حالة تعدي على مساحة 41 ألف و638 متر مربع مباني و2176 فدان و1 قيراط زراعة على أراضي أملاك دولة و51 حالة تعدي مباني بمساحة 5980 متر و3 حالات على مساحة قيراط و18 سهم أراضي زراعية خاصة بمشاركة ممثلي جهات الولاية وقوات من مديرية الأمن وبإستخدام معدات الوحدات المحلية.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة. 
جدير بالذكر أن الموجة 21 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية بدأت المرحلة الأولى منها في 29 أبريل الماضي وتستمر حتى 19 مابو الجارى تليها المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو حتى 16 يونيو القادم على أن تختتم المرحلة الثالثة والأخيرة خلال الفترة من 24 يونيو إلى 14 يوليو المقبل.

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