الأهلي ضد الترجي.. التعادل السلبي يسيطر بعد مرور ربع ساعة

سيطر التعادل السلبي على لقاء الأهلي ونظيره فريق الترجي التونسي، بعد مرور ربع ساعة من اللقاء المقام في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقام حاليا على ملعب استاد القاهرة.

بدأ اللقاء بمحاولات من الترجي لتهديد دفاعات النادي الأهلي، وسيطر بعدها لاعبو الأهلي على الكرة في منتصف الملعب.

وحاول بن حمودة لاعب الترجي، استغلال كرة طولية داخل منطقة الجزاء أبعدها ياسر إبراهيم مدافع الأهلي إلي ضربة ركنية في الدقيقة الثالثة.

وارسل بيرسي تاو كرة ماكرة داخل منطقة الجزاء سددها كهربا بقدمه لتصطدم بالعارضة لحارس الترجي في الدقيقة الخامسة.

واحتسب حكم اللقاء ركلة حرة ضد حمدى فتحي لاعب الأهلي بعد رفع قدمه فى وجه لاعب الترجي فى الدقيقة السابعة.

وفشل بيرسي تاو نجم الأهلي فى الدقيقة الثامنة في اللحاق بكرة ارسلها مروان عطية داخل منطقة الجزاء وتسبب فى عرقلة مدافع الترجي ليحتسبها حكم اللقاء ركلة حرة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدي فتحي ومروان عطية وحسين الشحات وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمود كهربا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وأحمد عبد القادر ومحمد شريف وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير.

تشكيل الترجي أمام الأهلي

ودفع أنيس البوسعايدي، المدير الفني لنادي الترجي التونسي بتشكيل فريقه أمام الأهلي، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد علي – مرياح – توجاي – بن حميدة.

خط الوسط: كوليبالي – بن رمضان – معتز زدام.

خط الهجوم: غيث الوهابي – رشاد العرفاوي – بن حمودة.

