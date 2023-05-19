عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

أزمة الشارة | سيناريوهات منح علي معلول قيادة النادي الأهلي أمام الترجي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي أمام الترجي فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفايز من لقاء الأهلي والترجي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب الفايز من مباراة صنداونز والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا

شارة قيادة النادي الأهلي أمام الترجي 

طالب البعض من جماهير النادي الأهلي بضرورة منح التونسي على معلول شارة قيادة المارد الأحمر أمام الترجي فى إطار تكريمه فى دوري أبطال إفريقيا.

وفى حالة غياب محمد هاني عن مباراة الترجي اليوم بعد تأكد غياب محمد الشناوي حارس المرمي للإصابة يحمل عمرو السولية القائد وحامل شارة الأهلي في حالة البدء به أساسيًا ومن بعده التونسي على معلول .
ومن الممكن أن يحمل التونسي على معلول شارة قيادة النادي الأهلي فى لقاء الإياب أمام الترجي حال التنازل عنها من جانب محمد هاني وعمرو السولية فى حال البدء بالثنائي المباراة بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى القلعة الحمراء ويتم الاحتفاء باللاعب أمام فريق من بلاده في البطولة القارية.

جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية| الأهلي البريمو.. الزمالك في الصورة رغم الخروج.. وهذه مكافأة فيوتشر وبيراميدز

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الإصابة تبعد الشناوي عن إياب الترجي

وشهد مران الأهلي الأخير غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، بينما شارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويعد علي لطفي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء الأهلي بدلا من محمد الشناوي.

وأسفر الاجتماع الفني، عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.

الترجي الأهلى دوري ابطال افريقيا بيرسي تاو مارسيل كولر صنداونز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه|مفاجأة بأسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وهذا ثمن عيار21 الآن

انهيار الدولار بالسوق السوداء.. ومفاجأة في سعره الآن بعد قرار البنك المركزي

أكمل: محمد حماقي هو السبب في قطع عيشي ورحيلي عن شركة صوت الدلتا

بعد وصوله 35 جنيها|الأرز يتراجع 4 آلاف جنيه للطن وهذا سعر الكيلو الآن

شاهد.. لقطات رومانسية تجمع نجم النادى الأهلي وخطيبته

أول تعليق من باسم ياخور على أنباء تهديده بالقتل والاختطاف

زوجة نجم الأهلي تجذب أنظار متابعيها بإطلالة مبهجة

أبرزها أون تايم سبورت.. تردد القنوات المفتوحة لنقل مباراة الأهلي والترجي

موضوعات متعلقة

جوائز دوري الأبطال والكونفدرالية| الأهلي البريمو.. الزمالك في الصورة رغم الخروج.. وهذه مكافأة فيوتشر وبيراميدز

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي بدوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

أزمة سوريا كان ثمنها غاليا.. العاهل الأردني: السلام العادل يتحقق بإقامة دولة فلسطينية

شيخ الأزهر يعود إلى القاهرة بعد أدائه مناسك العمرة

السيسي : المنطقة العربية مرّت السنوات الأخيرة بظروف استثنائية وقاسية

الرئيس السيسي : مصر تحذر من استمرار الصراع في فلسطين | فيديو

نشكر مصر| السفير الفلسطيني يوجه رسالة لـ صدى البلد أثناء القمة العربية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شبه مريلة المطبخ.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم

هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

تنظف الجسم وتجعله بصحة جيدة.. أطعمة للتخلص من الأملاح

سعر فستان إليسا في جدة يثير الجدل| رقم خرافي

فيديو

4 سنوات حبس تنتظر المتحرشين في العمل أو المواصلات.. فيديو

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي؟.. فيديو

المليونيرة المتسولة والجزار.. ماذا جرى في جريمة إمبابة

سحب الهاتف ومشادة نجل الزعيم .. ماذا جري في عيد ميلاد عادل إمام /فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

هالة أمين

هالة أمين تكتب: هل يؤثر الإخوان على محاكمة حفيد البنا في سويسرا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ