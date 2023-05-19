أزمة الشارة | سيناريوهات منح علي معلول قيادة النادي الأهلي أمام الترجي

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على استاد القاهرة، في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغلب النادي الأهلي على نظيره الترجي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز ثلاثية النادي الأهلي في شباك الترجي بيرسي تاو هدفين وكهربا هدف.

ووضع النادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قدما فى نهائي دوري أبطال أفريقيا ، ويكفي المارد الأحمر التعادل السلبي أمام الترجي فى المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم، الجمعة، على ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفايز من لقاء الأهلي والترجي بمجموع مباراتي الذهاب والإياب الفايز من مباراة صنداونز والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

شارة قيادة النادي الأهلي أمام الترجي

طالب البعض من جماهير النادي الأهلي بضرورة منح التونسي على معلول شارة قيادة المارد الأحمر أمام الترجي فى إطار تكريمه فى دوري أبطال إفريقيا.

وفى حالة غياب محمد هاني عن مباراة الترجي اليوم بعد تأكد غياب محمد الشناوي حارس المرمي للإصابة يحمل عمرو السولية القائد وحامل شارة الأهلي في حالة البدء به أساسيًا ومن بعده التونسي على معلول .

ومن الممكن أن يحمل التونسي على معلول شارة قيادة النادي الأهلي فى لقاء الإياب أمام الترجي حال التنازل عنها من جانب محمد هاني وعمرو السولية فى حال البدء بالثنائي المباراة بالتنسيق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة فى القلعة الحمراء ويتم الاحتفاء باللاعب أمام فريق من بلاده في البطولة القارية.

الإصابة تبعد الشناوي عن إياب الترجي

وشهد مران الأهلي الأخير غياب محمد الشناوي بسبب الإصابة، بينما شارك علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويعد علي لطفي الأقرب لحراسة مرمى الأهلي في لقاء الأهلي بدلا من محمد الشناوي.

وأسفر الاجتماع الفني، عن ارتداء الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، فيما يرتدي فريق الترجي الطاقم الكحلي بالكامل.